MotoGP, Aleix Espargarò furioso: “Alex Marquez non ha rispetto”

Dopo la prima vittoria in MotoGP a Termas Aleix Espargarò dovrà cambiare prospettiva ad Austin. Il circuito texano si riconferma terreno ostico per l’Aprilia RS-GP, con i due alfieri che scatteranno dalla quinta fila per tentare una rimonta che si preannuncia molto difficile. Il leader del Mondiale ha riportato una caduta nelle Qualifiche che gli ha impedito di tentare l’ultimo time attack per accedere alla successiva sessione di qualifiche. A fine sessione non sono mancati i malumori nei confronti di Alex Marquez.

Aleix contro Alex dopo la Q1

Aleix Espargarò si è lamentato con il connazionale del team LCR Honda per averlo atteso alla ricerca della scia. Nulla a che fare però con la caduta di cui si assume ogni responsabilità. “Non sono per niente contento. Devo dire che la caduta è stata colpa mia, devo essere più rilassato, queste cose non possono succedere, ho perso la concentrazione. È stato pazzesco. Alex Marquez non ha rispetto, si è fermato nelle FP4 ad aspettarmi, poi ha fatto la stessa cosa nel primo run (in Q1), e poi ancora nel secondo. È il suo terzo o quarto anno con una Honda ufficiale, è incredibile che succeda“.

Il leader del campionato MotoGP non nasconde la sua delusione. Reduce da uno strepitoso week-end in Argentina si aspettava un sabato molto diverso in Texas. “Pensavo di essere un candidato per il podio, il nostro passo era forte, ma non sono stato in grado di mettere insieme un buon giro con la gomma morbida per tutto il fine settimana. E quando sono arrivato molto veloce nel primo settore sono caduto, non partiremo dalla posizione migliore, ma domani ci riproverò“.

Problema scie in MotoGP

In Direzione Gara non sembrano intenzionati a risolvere il problema delle scie e l’ira del pilota di Granollers ricade ancora su Alex Marquez. “Vergognoso. La Direzione Gara in Commissione Sicurezza ha detto che se il pilota che arriva da dietro non fa il giro più veloce e non è in mezzo alla linea, può aspettare. Potrei capire con i piloti esordienti, ma altri piloti con moto ufficiali e tanta esperienza… loro dovrebbe dare l’esempio. Ci provo fin dai test invernali ad andare da solo e a fare il mio lavoro – ha proseguito Aleix Espargarò -, quest’anno non ho mai aspettato nessuno, cerco sempre di andare da solo. Ma ci sono molti piloti con moto ufficiali che lo fanno esso, ed è imbarazzante“.