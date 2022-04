Pole position di Jorge Martin che ribadisce di essere tra i migliori sul giro secco in questo inizio di stagione MotoGP. Dalla prima fila scatteranno Jack Miller e Pecco Bagnaia. In seconda fila Johann Zarco, Enea Bastianini e Fabio Quartararo. La coppia di Suzuki formata da Alex Rins e Joan Mir occupano la terza fila insieme a Marc Marquez.

21:50 – Jack Miller va a prendersi il record del circuito e miglior crono in 2’02″0. L’australiano risponde alle voci di mercato… Ma Jorge Martin va a prendersi la pole beffando il compagno di marca per soli 3 millesimi.

21:48 – Pecco Bagnaia esce in solitaria e piazza il best lap provvisorio in 2’02″1 davanti a Jack Miller, Jorge Martin ed Enea Bastianini a 4 decimi.

21:43 – Cade Fabio Quartararo alla curva 19. Miller, Bagnaia, Martin, Bastianini: quattro Ducati davanti! 5° Alex Rins davanti a Marc Marquez, Fabio Quartararo, Luca Marini, Pol Espargarò e Johann Zarco.

21:40 – Pecco Bagnaia firma 2’02″3, ma viene superato dal compagno di box Jack Miller che risulta più veloce di 8 millesimi. Scivolata di Bastianini a bassa velocità, ma si rialza e riparte.

21:35 – Via alla seconda manche delle Qualifiche MotoGP.

21:30 – Aprilia non conferma quanto visto a Termas de Rio Hondo, ma in gara sia Aleix che Maverick potrebbero guadagnare altri punto importanti prima di approdare a Portimao.

21:25 – Jorge Martin e Alex Rins conquistano l’accesso diretto alla Q2, Aleix Espargarò scatterà dalla 13esima piazza e condividerà la quinta fila con Maverick Vinales e Andrea Dovizioso. 16° Marco Bezzecchi davanti a Brad Binder e Fabio Di Giannantonio. 19° Franco Morbidelli davanti a Miguel Oliveira, Raul Fernandez, Remy Gardner, Alex Marquez e Darryn Binder.

21:20 – Caduta per Aleix Espargarò alla curva 8 e si preclude l’accesso alla Q2. Per il pilota Aprilia si prospetta una gara in salita dopo il successo di Termas: il tracciato americano si riconferma terreno ostico per lui (cinque cadute nel 2021).

21:15 – Caduta di Brad Binder, Jorge Martin e Alex Rins al comando.

21:10 – Sul circuito di Austin andrà in scena la prima gara del MotoAmerica, dove assisteremo al debutto di Danilo Petrucci. “Sono contento di ritornare nel paddock, ora vado a riposare, alle 17 ho la gara (00.00 in Italia). L’atmosfera è molto rilassata, si fanno veramente le gare come una volta“.

Le Prove Libere 4 di Austin

21:05 – Tra cinque minuti prenderà il via la prima manche di Qualifiche MotoGP. Chi sarà il poleman di Austin?

21:00 – Intanto nel paddock si continua a dialogare per i rinnovi di contratto. Dalla Spagna arriva una news da prendere con le pinze: Aleix Espargarò potrebbe approdare in Suzuki o Yamaha e lasciare Aprilia dopo sei stagioni. Jack Miller e Ducati potrebbero separarsi a fine campionato (leggi qui l’articolo).

20:55 – Pecco Bagnaia al comando nelle FP4 in 2’02″983 davanti a Marc Marquez ed Enea Bastianini. 4° Fabio Quartararo che precede Aleix Espargarò, Johann Zarco, Maverick Vinales e Alex Rins. Joan Mir e Jorge Martin chiudono la top-10.

20:45 – Luca Marini conquista l’accesso diretto alla Q2 per la seconda volta. A Termas ha conquistato la prima fila, ma ha perso qualcosa in gara. Pablo Nieto: “Questa mattina abbiamo provato la soft-soft, Luca Marini era molto forte, però ci manca fare uno step per il passo gara“.

Sul Circuit of the Americas (COTA) va in scena il quarto turno di qualifiche MotoGP del campionato 2022. Al termine delle prime tre sessioni di prove libere in Texas la classifica combinata vede Fabio Quartararo al comando in 2’02″361. E’ l’unico pilota Yamaha a conquistare l’accesso diretto alla Q2, nonostante il malcontento per l’handicap di velocità massima che, sul rettilineo di 1200 metri, risulta 15 km/h più lenta rispetto alle rivali. Sul passo gara sarà difficile recuperare sul misto, ma il campione francese è pronto a stupire ancora.

Il riepilogo delle FP1-2-3 MotoGP

Cinque Ducati accedono alla Q2. Enea Bastianini ritorna ad essere il ‘Bestia’ dimostrato a Losail, merito anche di una scelta ad hoc per l’anteriore montando una hard. Dentro anche Jack Miller, Johann Zarco, Pecco Bagnaia e uno strepitoso Luca Marini che sul giro secco conferma di essere al top. 4° crono per Marc Marquez, ritornato in sella alla RC213V a distanza di quasi tre settimane dall’incidente di Mandalika. Settima l’altra Honda di Pol Espargarò, 9° Takaaki Nakagami. Tra i primi dieci anche la Suzuki di Joan Mir.

Finora il week-end di MotoGP ad Austin è tutto in salita per le quattro KTM, che nella Q2 dovranno vedersela con le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales, con la Suzuki di Alex Rins, la Ducati di Jorge Martin e le Yamaha di Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso. Una prima manche di qualifiche sul filo del rasoio per guadagnare le due poltrone utili per la seconda sessione che disegnerà le prime quattro file della griglia di partenza. Occhio anche a Marco Bezzecchi del team Mooney VR46, reduce da un’ottima gara a Termas dove si è confermato un autentico “animale da gara”.