L’arrivo dalla Q1, protagonista in Q2, per finire con la pole position. Jorge Martín è di nuovo un missile in qualifica MotoGP, anzi frantuma il record assoluto di 2:02.135 che Marc Márquez aveva dal 2015. Ma non è un sabato stellare solo per lui: seguono Jack Miller e Pecco Bagnaia, più Johann Zarco ed Enea Bastianini a completare un’incredibile top 5 tutta Ducati! Un’ottima base di partenza per puntare al massimo possibile in gara. Per la prima volta invece il #93 non è in prima fila in uno dei suoi circuiti talismano. Ecco come sono andati i due turni di queste qualifiche texane.

Q1: passano Martín e Rins

Non manca qualche sorpresa in questa prima sessione di qualifiche MotoGP. Alex Rins per esempio, ma anche le due Aprilia e tutte le KTM. Pure Darryn Binder, protagonista però di una scivolata alla curva 3 nei primi minuti della sessione. Poco dopo a referto anche un incidente per Remy Gardner, un altro rookie per cui si complica il turno. Ma non va meglio nemmeno ad Aleix Espargaró, a terra a 3 minuti dalla fine e quindi ufficialmente fuori dalla Q2! Jorge Martín ed Alex Rins invece fanno il loro compito e sono i due che passano al turno successivo.

Q2: assalto rosso

La lista dei 12 è completa, ora inizia la lotta vera e propria, quella per la pole position. Sei Ducati, Quartararo unico alfiere Yamaha, le Suzuki e tre Honda, compresa quella di Marc Márquez. Cade presto Enea Bastianini, una scivolata dalla quale si rialza subito, mentre la battaglia si rivela serrata fin da subito. Rosse immediatamente protagoniste, vola anche il campione MotoGP in carica, ma il super giro finisce anzitempo con una scivolata alla curva 19! Serve la corsa al box per ripartire presto con la seconda moto. Ma sono le Ducati le grandi protagoniste, precisamente Pecco Bagnaia, Jack Miller e sul finale anche un agguerrito Jorge Martín: è proprio lo spagnolo di Pramac ad avere la meglio, con annesso record assoluto! Ma che giornata per Borgo Panigale, una storica top 5 tutta rossa in qualifica.

Foto: motogp.com