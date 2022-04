MotoGP, Jack Miller e Ducati verso l’addio: “Non sono un prosciutto”

Nel box di Jack Miller regna un certo malumore dopo i risultati delle prime tre gare MotoGP. Ritiro per problemi tecnici a Losail, 4° posto a Mandalika, 14° a Termas de Rio Hondo. I prossimi Gran Premi di Austin, Portimao e Jerez potrebbero rivelarsi decisivi per il suo futuro, anche se la sua strada sembra destinata ad allontanarsi da Borgo Panigale. Pecco Bagnaia ha rinnovato ancora prima di cominciare la stagione, per l’australiano i vertici aziendali sembrano avere una linea politica diversa.

Ducati e la “scelta politica”

Non è un mistero che Jorge Martin ed Enea Bastianini siano i candidati naturali ad una sella nel team factory. Con il madrileno leggermente favorito sul romagnolo. “Nessuna discussione. Che cosa devo fare? Basta fare il meglio che posso, non posso cambiare le cose“, ha affermato Jack Miller ad ‘Autosport’. “Da parte loro c’è silenzio, questo fa male perché vieni lasciato all’oscuro. Ma cosa dovrei fare?“. Parole amare quelle del pilota australiano che sembra ormai già con un piede fuori dalla squadra, condannato a doversi riguadagnare la fiducia di anno in anno. “Non ho alcun controllo su questo“.

Ducati è intenzionata a cambiare line-up per la prossima stagione MotoGP e Jack Miller dovrà affacciarsi alla finestra del mercato piloti. Non mette in dubbio il pieno appoggio aziendale, ma il silenzio sul rinnovo la dice lunga sulle intenzioni future. “So bene che dietro questo posto c’è un sacco di politica ed è una decisione molto grande… È la parte più sporca delle corse motociclistiche, ma ne fa parte. Hai bisogno di questo genere di cose per far girare le ruote“. Ma non si sente fuori dai giochi del Mondiale, dicendosi certo che troverà un’altra sistemazione: “Non ci sono problemi a trovare lavoro in questo paddock, non sono un prosciutto“.

Il futuro di Jack in MotoGP

Jack Miller proverà fino all’ultimo a blindare la sua posizione in Ducati, servono però dei risultati convincenti di qui a breve. “Non sono affatto stressato per questo. Anche quando sono stato lasciato nei guai in passato, ma ho mantenuto la parola data con la Ducati ai tempi del team Pramac…“. Nell’estate 2019 si parlava di un possibile ritorno di Jorge Lorenzo che lo avrebbe tenuto fuori dalla squadra factory, ma poi la trattativa con il maiorchino non è andata in porto. “So che molte persone mi gireranno le spalle e non è un problema trovare un lavoro, questo è certo. Ma la mia priorità è cercare di restare qui“.