Moto2 Austin: Beaubier da sogno, prima pole da record in casa!

Stelle e strisce in alto nella categoria Moto2. Ci pensa Cameron Beaubier, pilota U.S.A. del American Racing Team, che ad Austin registra la sua prima pole della categoria, con annesso nuovo record assoluto! Un tempo di 2:08.850 che resisteva dal 2016 con Alex Rins, ora riscritto. Una giornata indimenticabile per il pluricampione MotoAmerica Superbike, che per la prima volta inizierà una corsa mondiale davanti a tutti. Limita parecchio i danni Celestino Vietti, che dopo il passaggio in Q1 si prende una splendida seconda casella, mentre in terza piazza c’è Aron Canet. Il resoconto delle qualifiche odierne.

Q1: passa il leader Moto2

Primo turno con sorprese: in azione anche Vietti, primo degli esclusi dopo le FP3. Assieme a lui, parlando di italiani, ci sono pure il compagno di box Antonelli, Corsi, Fenati, Dalla Porta, Zaccone. L’esperto pilota MV Agusta Forward però in breve tempo è protagonista di una scivolata alla curva 12, mentre il compagno di box vola in testa alla classifica provvisoria del turno. Ad un minuto dalla fine ecco che si fa vedere Celestino Vietti, mentre Salac cade poco dopo alla curva 12. L’ultimo assalto premia Bo Bendsneyder, a precedere il leader iridato, Marcos Ramírez ed il rookie Jeremy Alcoba, alla sua prima Q2.

Q2: Beaubier comanda in casa!

Completata la lista dei 18 piloti, scatta la battaglia per la pole position al Circuit of the Americas. Con il podio argentino immediatamente in bella evidenza, ma l’attività viene subito rallentata momentaneamente dalla caduta di Fernández alla curva 17. Non solo: a referto una caduta pure per Arbolino alla curva 8, scivola poi anche Ogura. La sua moto rimane in traiettoria alla curva 11, con il pilota a segnalarlo ai piloti in corsa, prima di riuscire a rimuoverla. In pista la battaglia è serrata: tantissimi si lanciano, anche Canet, che nel suo giro lanciato però cade alla curva 17. C’è Cameron Beaubier in prima piazza, è il sogno della pole position in casa che si concretizza! Festa a stelle e strisce, che giornata per team, pilota e tifosi di casa. Celestino Vietti è gran secondo, Aron Canet completa la prima fila.

Foto: motogp.com