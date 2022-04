Su Creativesmartshot.com vinci e indossa le t-shirt da campioni

E’ nato il nuovo portale Creative Smart Shot, partner ufficiale di Corsedimoto. Gli appassionati di MotoGP, Moto2 e Moto3 potranno vincere favolosi gadget e/o acquistare t-shirt, quadri, portachiavi e altri oggetti personalizzati. I fan di tutto il mondo potranno partecipare all’esclusivo concorso che verrà indetto al termine di ogni Gran Premio del Motomondiale, votando la foto migliore dei nostri fotografi ufficiali e ricevendo in omaggio la maglietta personalizzata Corsedimoto.

Ecco il sito per appassionati

Sul sito https://creativesmartshot.com/ troverete anche quadri personalizzati fatti a mano: i supporti utilizzati sono Canvas, Ceramica, Carbonio o stampa diretta su cartone o carta fotografica. Disponibili anche vari tipi di gadget in alluminio, legno, plexiglass colorato o neutro e Carbonio. Tutti gli articoli vengono personalizzati artigianalmente con fotoriproduzioni e tecniche di disegno, pennelli, colori acrilici all’acqua e aerografo (a richiesta per creare modelli unici).

Articoli personalizzati fatti a mano

Qui sotto troverete le prime t-shirt realizzate. La prima (GP Qatar) è dedicata alla vittoria di Enea Bastianini. La seconda (GP d’Indonesia) al successo “bagnato” di Miguel Oliveira. La terza (GP Argentina) celebra la storica vittoria di Aprilia e Aleix Espargarò. Al termine del week-end in Texas cinque fortunati lettori potranno ricevere la maglietta in omaggio. Gli altri potranno visitare il sito Creative Smart Shot. Qui potranno acquistare e richiedere modelli unici di magliette a proprio gusto. Per partecipare al concorso sarà sufficiente compilare l’apposito form inserendo i dati richiesti e il codice di riferimento che vi segnaleremo su Facebook di volta in volta.