Danilo Petrucci in prima fila per il debutto nel MotoAmerica

Al debutto assoluto nel MotoAmerica, Danilo Petrucci scatterà dalla prima fila nelle due gare di scena in abbinamento con la MotoGP al Circuit of the Americas di Austin. Il ritrovato Ducatista, in sella alla Panigale V4 R del team Warhorse HSBK Ducati New York, ha ben figurato nei due turni di prove ufficiali, arrivando persino ad un soffio da una potenziale pole al debutto. Davanti a tutti spicca il Campione in carica Jake Gagne, clamorosamente fuori nelle seconde qualifiche per un problema tecnico alla propria R1.

GAGNE SUBITO IN POLE

Oltre al debutto di Danilo Petrucci, la notizia è proprio questa. Il più veloce nelle qualifiche del primo pomeriggio in 2’08″450, Jake Gagne si è ritrovato impossibilitato nella seconda sessione a migliorare questo riferimento. La ragione? Un clamoroso inconveniente tecnico registratosi alla sua Yamaha R1, trascorsi giusto 5 minuti dall’inizio delle seconde qualifiche. Ma non solo: di fatto in contemporanea, per un problema analogo (con annessa, vistosa, fumata dal posteriore al seguito), anche il suo compagno di squadra Cameron Petersen è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

GRAN DEBUTTO DI PETRUCCI

Senza la coppia Attack Yamaha in pista, le seconde qualifiche hanno visto primeggiare Mathew Scholtz (Westby Yamaha), insieme al già menzionato Petersen l’unico in grado lo scorso anno di spezzare l’egemonia di successi (17 su 20 gare) di Gagne. Il sudafricano è arrivato a 34 millesimi dalla pole, mentre Danilo Petrucci con un best lap di 2’08″788 a 0″338. L’eroe della Dakar 2022 si è reso protagonista di una giornata in crescendo che poteva riservargli persino la pole. Montata gomma nuova a 4 minuti dal termine, il suo assalto al time attack è iniziato benissimo con i migliori parziali ai primi due settori, salvo vedersi rallentare al T3 da Hayden Gillim con conseguente fuoripista alla curva 15. Per “Petrux” resta in ogni caso una prima fila niente male per questo suo debutto nel MotoAmerica.

TUTTO PRONTO PER GARA 1

Alle 17:15 locali (le 00:15 italiane) prenderà il via Gara 1, articolata sulla distanza di 14 giri del Circuit of the Americas. Sarà possibile seguire in diretta live streaming l’intero programma del “MotoAmerica Superbikes at Texas” grazie al servizio (previo abbonamento) MotoAmerica Live+ cliccando su questo link.