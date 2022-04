Danilo Petrucci nella storia: debutta e vince nel MotoAmerica

Un eroe del motociclismo degli anni Duemila, sempre più nella storia. Al debutto assoluto in gara nel MotoAmerica Superbike, Danilo Petrucci conquista la vittoria in Gara 1 al Circuit of the Americas di Austin, atto inaugurale della stagione 2022 e della sua avventura oltreoceano con Warhorse HSBK Racing Ducati New York. Scattato dalla prima fila, “Petrux” ci ha messo 4 dei 14 giri previsti ad involarsi al comando, scrivendo una memorabile pagina di storia del motociclismo americano.

L’IMPRESA DI PETRUCCI

Ancor prima dello spegnimento del semaforo, Gara 1 ha riservato il primo colpo di scena. Jake Gagne, Campione in carica e mattatore della stagione 2021 con 17 vittorie in 20 manche, si è ritrovato costretto alla resa per un problema tecnico alla propria Yamaha R1 riscontrato al giro di formazione. Il secondo in ordine di tempo, dopo quanto occorso ieri nel corso delle qualifiche ufficiali. Senza più Gagne, il via ha prodotto un primo tentativo di fuga del vice-Campione 2021 Mathew Scholtz (Westby Yamaha), subito respinto da Petrucci.

PETRUCCI NELLA STORIA

Dopo una partenza non propriamente esaltante ed un primo giro concluso al quarto posto, Petrucci ha iniziato la sua trionfale risalita. Subito al secondo giro ha sfilato PJ Jacobsen in curva 1 per il terzo posto, facendo sua la seconda posizione poche curve più tardi a scapito di Cameron Petersen. Restava più soltanto Scholtz, con la pratica formalizzata al quarto giro, gestendo poi la situazione fino al traguardo. Con soltanto 4 pregressi giorni di test “europei” tra Portimao e Misano all’attivo ed un’effettiva prima presa di contatto con la squadra proprio nel weekend di Austin, il ternano ha compiuto un’impresa storica. L’ennesima della sua carriera, dopo le due affermazioni in MotoGP (Mugello 2019 e Le Mans 2020) ed il primato alla quinta tappa della Dakar 2022.

L’ITALIA TORNA A VINCERE

Danilo Petrucci diventa così il terzo italiano di sempre a vincere nell’AMA/MotoAmerica Superbike dopo Alessandro Gramigni (Road America e Brainer 1996) e Lorenzo Zanetti (Indianapolis 2020). Curiosità: tutti su Ducati, a sua volta tornata in trionfo a due anni di distanza dall’affermazione di Zanetti a Indy. Cullando con Petrucci il sogno di appropriarsi di quel titolo che manca dal 1994 a questa parte…

DOMANI GARA 2

Alle 15:45 locali (le 22:45 italiane) di domenica prenderà il via Gara 2, sempre articolata sulla distanza di 14 giri del Circuit of the Americas. La diretta sarà garantita dal servizio (in abbonamento) di live streaming MotoAmerica Live+ cliccando su questo link.