14:51 – Pole di Pecco Bagnaia e nuovo record del circuito in 1:31.504. In prima fila Quartararo e Martin. Dalla seconda fila scatteranno Bezzecchi, Espargarò e Miller.

14:49 – Cade Jack Miller. Bagnaia fermo ai box.

14:46 – Bagnaia super giro in 1’31″5 davanti a Jorge Martin e Fabio Quartararo. 4° Bezzecchi davanti a Miller ed Espargarò. Jorge Martin cade alla 5.

14:42 – Fabio Quartararo 2° a 10 millesimi, rientra ai box per cambiare la gomma. 3° Pecco Bagnaia. MIller, Bezzecchi e Aleix Espargarò nella seconda fila provvisoria.

14:38 – 1’31″708 per Jorge Martin che firma il nuovo record del circuito di Assen!

14:35 – Nessuna traccia di pioggia sul circuito di Assen, anche se grossi nuvoloni grigi minacciano instabilità. Per domani si prevede gara asciutta.

14:30 – Bagnaia, Quartararo o Espargarò: chi sarà il poleman del GP di Assen?

Il Q1 di Assen

14:27 – Le KTM di Binder e Oliveira passano al Q2. Partiranno dalla quinta fila Marini, Mir e Di Giannantonio. Sesta fila per Bastianini, Dovizioso e Bradl, 20° Morbidelli. Una qualifica davvero sfortunata per Enea Bastianini, la GP21 che si è fermata all’inizio del Q1 non ha voluto saperne di ripartire, costringendolo a restare in pista senza poter cambiare la gomma per il time attack finale.

14:24 – 4° tempo per Luca Marini con un gap di quasi 4 decimi, ma non basta per andare oltre.

14:20 – Cade Joan Mir. Oliveira e Binder restano davanti.

14:17 – Bastianini ritorna in pista. Oliveira si piazza davanti in 1’32″5. Tutti rientrano ai box per il cambio gomma, in pista solo Enea.

14:15 – 1’32″7 di Brad Binder che si piazza al comando del Q1, segue Gardner a tre decimi.

14:13 – Prendono il via le qualifiche: Enea Bastianini deve fermarsi al primo giro per un problema al motore. Il pilota rientra di corsa ai box per prendere la seconda Ducati a disposizione.

14:09 – Sinichi Sahara, project leader Suzuki, non esclude un possibile ritorno della Casa giapponese in MotoGP nei prossimi anni. “Per me, le corse sono nel DNA di Suzuki. Quindi ad un certo punto in futuro la Suzuki dovrebbe tornare, ma è la mia opinione personale“.

Il riepilogo delle FP4

14:02 – L’ultima sessione di prove libere MotoGP ad Assen si conclude con il best lap di Quartararo in 1’32″4 davanti a Bagnaia, Miller, Espargarò, Oliveira, Martin e Bastianini. Chiudono la top-10 Vinales, Binder e Marini.

14:00 – Si preannuncia un altro GP difficile per la Honda. Assente Pol Espargarò, sarà una HRC a tre punte ma tutte lontane dal podio. Stefan Bradl è molto critico nei confronti della RC213V: “Al momento, la Honda deve farsi molte domande. Dobbiamo pensare a dove e come possiamo migliorare, anche in termini di comunicazione tra la squadra e i piloti“.

13:55 – Quartararo al comando in 1’32″6 davanti a Bagnaia e Aleix Espargarò. Ancora una volta è il magico terzetto ad assestarsi al comando…

13:46 – Jorge Martin si gioca una fetta importante di futuro ad Assen. Il pilota madrileno del team Pramac però deve fare i conti con la ferita post operatoria alla mano. “La cicatrice dell’operazione si è infettata, prendo antibiotici da giovedì e mi sento abbastanza debole. Dovrò continuare a prenderli per qualche giorno. Forse con i viaggi ho preso dello sporco e si è infettata. Adesso bisogna avere pazienza e curare bene l’infezione“.

13:43 – Nelle FP4 Bagnaia è provvisoriamente al comando in 1’32″6 davanti a Fabio Quartararo e Brad Binder. 4° Aleix Espargarò che precede Mir, Miller e Oliveira.

13:40 – Nel paddock MotoGP si parla di mercato piloti. Alex Rins vicino alla firma con LCR Honda, dove avrà una moto ufficiale. L’annuncio è previsto nel fine settimana di Assen o al massimo entro una settimana. Lo spagnolo della Suzuki ammette: “Abbiamo parlato con LCR perché non ci hanno dato la possibilità di parlare con Repsol Honda. Ma indossare i colori Repsol Honda non mi sarebbe dispiaciuto”.

13:35 – Aleix Espargarò il più veloce nelle FP3: leggi QUI l’analisi di Paolo Bonora

Il riepilogo delle FP1-2-3 MotoGP

Il campionato del mondo di MotoGP volge al suo 11° round stagionale sul circuito di Assen. Sabato di qualifiche alla “Cattedrale della velocità” dove nella combinata delle FP1-2-3 la spunta Aleix Espargarò con Aprilia fermando le lancette del cronometro in 1’32″164. La RS-GP si conferma a proprio agio sul layout olandese caratterizzato dai cambi di direzione, come dimostra anche il terzo tempo di Maverick Vinales. Non molla la presa Fabio Quartararo con la sua Yamaha M1: il campione francese sa quanto sia importante partire dalla prima fila per ambire al podio ed evitare l’aumento della pressione della gomma anteriore.

Tra i piloti che accedono direttamente alla seconda manche delle qualifiche MotoGP ci sono ben cinque ducatisti. Al momento il più veloce è Marco Bezzecchi del team VR46, sesto crono, seguito da Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Johann Zarco e Jack Miller. Nella top 10 anche la Honda di Taka Nakagami e la Suzuki di Alex Rins.

Il gruppo del Q1

Sarà un Q1 scintillante con tanti top rider pronti a contendersi le due posizioni libere per accedere al Q2. A cominciare da Enea Bastianini che ha rimediato una caduta nelle FP1 e un’altra nelle FP3, ora costretto a giocarsi il tutto per tutto per puntare alle zone alte nelle gara di domani. Ma dovrà fare i conti con Joan Mir, i colleghi di marca Luca Marini e Fabio Di Giannantonio, entrambi molto veloci sul giro secco negli ultimi week-end. Mai abbassare ka guardia sulla KTM, in particolare con Brad Binder che al momento si sta dimostrando il più consistente in sella alla RC16. Out Pol Espargarò che ha dovuto cedere al dolore dopo l”incidente riportato nelle libere MotoGP al Sachsenring. Week-end ancora in salita per le Yamaha di Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, rispettivamente 13° e 19° nella combinata delle FP1-2-3.

Foto di Valter Magatti