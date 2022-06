MotoGP, Pol Espargarò alza bandiera bianca: “Faccio fatica a respirare”

Continua il momento negativo di Pol Espargarò che rinuncia a continuare il GP di Assen dopo aver girato nel venerdì di prove libere. Il pilota della Repsol Honda deve ancora smaltire la botta alle costole presa nel venerdì di libere al Sachsenring. Ha provato con antidolorifici e riposo negli ultimi giorni, ma nulla da fare. Davanti ai media è apparso con un volto sofferente, inoltre guidare in condizioni di asciutto richiedere un maggior sforzo fisico rispetto al bagnato di ieri. Da qui la decisione di restare fermo ai box, lo rivedremo in pista agli inizi di agosto dopo la pausa del calendario MotoGP.

L’infortunio del Sachsenring

Ai microfoni di Dazn Pol Espargarò ha spiegato quanto le sue condizioni fisiche siano precarie. “Per me è abbastanza difficile respirare. In questi giorni ho preservato la mia costola e questo mi ha causato un’incredibile contrattura alla schiena. Sono fiducioso che il trattamento funzionerà“, ha detto il minore dei fratelli di Granollers. “Faccio fatica a respirare, anche a parlare. Ho un’enorme contrattura alla schiena per aver protetto l’area delle costole con il resto del mio corpo. Ho difficoltà a prendere aria e fa molto male perché preme sul mio polmone. Spero che, con un po’ di antinfiammatorio, domani possa stare un po’ meglio“.

Arrivederci dopo la pausa MotoGP

I problemi sono emersi quando la pista si è asciugata nelle FP2, la decisione è arrivata stamane nonostante i presentimenti di ieri. A dare notizia è il team Honda sui social: “Da quando è caduto nelle prove libere 1 del GP di Germania, Pol Espargaró ha fatto di tutto per recuperare ed essere in forma per l’11° round del Motomondiale. Dopo le prove libere 2 di venerdì, Espargaró ha continuato con intenso dolore e disagio. Di conseguenza, sente di non essere in grado di gareggiare su una MotoGP e, insieme al team Repsol Honda, ha scelto di rimanere fuori dalla gara di Assen”. Fortunatamente può beneficiare di cinque settimane di stop nel calendario MotoGP. Prima di allora potrebbe però arrivare la notizia ufficiale del suo addio alla Honda al termine del campionato: per lui si aprono le porte del team KTM Tech3.