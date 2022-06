MotoGP, Aprilia vola nelle libere: Paolo Bonora svela i segreti della RS-GP

Il venerdì di Assen non si era chiuso nel modo migliore per Aleix Espargarò. A causa di un errore tecnico si è visto sprofondare all’ultimo posto della classifica combinata del day-1, nonostante avesse firmato il secondo crono. Ma le FP3 si chiudono con il best lap del pilota Aprilia in 1’32″164, a dimostrazione che la RS-GP22 può ritenersi competitiva in ogni condizione meteo e su ogni tipo di layout.

La pista olandese sulla carta sembra più favorevole alla Yamaha M1 e Fabio Quartararo, ma la Casa di Noale non avverte nessun senso di inferiorità. Aleix Espargarò centra l’accesso diretto alla Q2 e guarda con ottimismo a quest’ultimo round prima della pausa estiva. Nonostante una caduta rimediata nel terzo turno di libere, firma il miglior crono del mattino. “Ha osato troppo lui, troppa confidenza ed è entrato leggermente più veloce, si è alleggerito il davanti ed è caduto“, spiega Paolo Bonora, Race Manager Aprilia.

Il riscatto di Vinales

Ma c’è un’altra buona notizia nel sabato di MotoGP per il costruttore veneto: anche Maverick Vinales conquista l’entrata in Q2 con il 3° tempo e un distacco di appena 57 millesimi dal compagno di box. “La moto si adatta bene, perché noi soffriamo sulle staccate forti e sulle ripartenze da fermo, mentre questo è un circuito veloce con curve ad ampio raggio. Questo si addice alla moto, ma soprattutto a Vinales che qui ha fatto il record l’anno scorso“. Ricordiamo che il pilota di Roses vanta il record della pista in 1’31″814 con la Yamaha M1.

Paolo Bonora svela i punti in cui la RS-GP riesce a fare la differenza su questo tracciato. “Dai dati siamo abbastanza veloci nei cambi di direzione e nella trazione in uscita di curva“. Due aree molto richieste dai piloti della MotoGP, che dimostra come l’evoluzione di questo prototipo MotoGP abbia compiuto passi da gigante negli ultimi mesi. Dopo la beffa del Sachsenring, che ha costretto Maverick a rientrare ai box per un problema all’abbassatore mentre era in lotta per il podio, per l’alfiere di Roses potrebbe essere arrivato il momento del riscatto.

Foto di Valter Magatti