LIVE MotoGP Assen: diretta Gara in tempo reale

Pecco Bagnaia vince il GP di Assen e si porta a -66 dal leader di classifica MotoGP Fabio Quartararo. Il francese ha commesso il suo primo errore stagionale ma va in vacanza ancora saldamente davanti. Sul podio Marco Bezzecchi e l’Aprilia di Maverick Vinales. 4° Aleix Espargarò che nel finale beffa Brad Binder e Jack Miller. 7° Jorge Martin, Mir-OLiveira-Rins chiudono la top-10.

Marco Bezzecchi sventola la bandiera con il numero 46 ad Assen: “Onestamene non ho parole, è fantastico aver reso questa gara possibile. Il team h fatto qualcosa di incredibile, ora possono andare in vacanza molto felice. Dedico questo podio agli amici, alla famiglia e alla mia ragazza“.

Pecco Bagnaia: “Gara molto lunga, in ogni caso sono molto felice dopo due gare complicate. Non è stato semplice, aveva iniziato a piovere a metà gara e mi sono spaventato. Vincere qui significa che siamo molto forti“.

La cronaca del GP di Assen

-2 giri: Bagnaia e Bezzecchi s’involano davanti, grande bella sfida tra Miller e Vinales per il terzo posto.

–4 giri: Bagnaia non sembra temere il pericolo pioggia che fortunatamente si è fermata. Provvisoriamente sul podio Bezzecchi e Vinales, ma Jack Miller si avvicina…

–6 giri: Miller sorpassa Binder, tre Ducati nelle prime quattro posizioni

–8 giri: Si ferma Raul Fernandez per un problema all’avambraccio. La nuova top-5: Bagnaia, Bezzecchi, Vinales, Binder, Miller. 12° Bastianini.

-9 giri: Problemi per Martin che scivola 6°, Vinales in zona podio! 7° Aleix espargarò.

–11 giri: Bagnaia scava un gap di 1,7″ su Bezzecchi, Aleix Espargarò risale fino al 9° posto. Intanto inizia a scendere qualche goccia di pioggia.

-13 giri: Cade ancora Quartararo alla curva 5 per un problema ad un sensore.

-15 giri: La top-10: Bagnaia, Bezzecchi, Martin, Vinales, Binder, Miller, Nakagami, Oliveira, Zarco, Mir. 11° Bastianini.

–17 giri: Fabio Quartararo riparte nonostante il problema.

-18 giri: Cade anche Franco Morbidelli. Bagnaia non alza il ritmo, Bezzecchi a 8 decimi, 3° Jorge Martin. 12° Enea Bastianini tallonato da Aleix Espargarò. Cade anche Darryn Binder. Problemi per Quartararo che deve rientrare ai box tra gli applausi del pubblico.

–20 giri: Pecco ora davanti con un 1″ di vantaggio su Bezzecchi, 3° Marti davanti a Binder, Vinales, Nakagami, Miller, Oliveira, Zarco e Di Giannantonio.

-22 giri: Quartararo cade e compie il suo primo errore stagionale. Per Pecco si riapre la corsa al titolo! Nella caduta ostacola anche Aleix Espargarò che finisce 15°.

–23 giri: Bagnaia ha un vantaggio di 4 decimi su Espargarò. Miller sconta il Long Lap Penalty e scivola 10°.

-25 giri: La top-10: Bagnaia, Espargarò, Quartararo, Martin, Bezzecchi, Miller, Binder. Nakagami, Vinales e Oliveira. 13° Bastianini.

-26 giri: Pecco Bagnaia subito al comando e prova a dettare il ritmo, Aleix Espargarò scavalca Fabio Quartararo. 4° Jorge Martin seguito da Marco Bezzecchi e Jack Miller.

Il pre-gara di Assen

13:56 – Quattro minuti al via, saranno 26 i giri di gara prima della bandiera a scacchi.

13:54 – Nelle prossime settimane ci sarà molto da discutere sul mercato piloti MotoGP. I giochi sembrano ormai fatti, ma resta l’incognita Raul Fernandez, legato ancora a KTM. “Non possiamo ingaggiare un pilota che non ha l’autorizzazione dal suo ex datore di lavoro“, ha detto Razlan Razali, proprietario del team WithU-RNF. “Non voglio essere coinvolto in una contesa con KTM“.

13:50 – Il leader del Mondiale MotoGP, Fabio Quartararo, opta per la media all’anteriore, la hard al posteriore. Partirà dalla seconda casella in griglia.

13:48 – Johann Zarco parte dalla terza fila, in questo fine settimana non è mai stato particolarmente brillante: “Non ho il passo che avevo nelle gare precedenti – ammette il pilota Pramac –. È un layout molto tecnico sull’asciutto, ho dei punti deboli su cui sto lavorando. Sfortunatamente, non ho fatto dei buoni progressi“.

13:45 – Franco Morbidelli e Jack Miller dovranno scontare un Long Lap Penalty. Il primo ha ostacolato Enea Bastianini nelle FP2, il secondo Maverick Vinales nelle qualifiche.

13:42 – Assen rispolvera grandi ricordi per i tifosi di Valentino Rossi. Il Dottore qui ha vinto la sua ultima gara in MotoGP nel 2017. Leggi QUI il nostro articolo.

13:40 – Luca Marini parte 13°, una cadute nelle FP3 ha complicato l’accesso diretto al Q2. “Nelle qualifiche il giro di Oliveira è stato cancellato ma gli è stato comunque permesso di guidare nel Q2. È molto strano, non ho una risposta per questo”.

13:37 – La domenica di Assen si è aperta con l’annuncio ufficiale di Gresini e Alex Marquez: leggi QUI l’articolo.

13:35 – La scelta delle gomme Michelin: la maggior parte dei piloti monterà gomma dura al posteriore, le Honda e pochi altri la soft. All’anteriore la scelta generale sarà la media, Marini e pochi altri (Bastianini) la soft.

Il riepilogo delle qualifiche MotoGP

Il campionato del mondo di MotoGP volge al suo 11° round prima della pausa estiva con il GP di Assen. Pole position per Pecco Bagnaia che va alla ricerca del terzo successo stagionale, un risultato che si rivelerebbe utile per mettere definitivamente una pietra sulla prima parte del Mondiale. Quarta pole position del 2022, ma i qattro zeri pesano sulla sua classifica, con un gap di 91 punti dal leader Fabio Quartararo che inizia a diventare una condanna per i sogni iridati. Il francese della Yamaha scatterà dalla seconda casella in griglia e si prepara ad un altro duello diretto con il piemontese della Ducati. A chiudere la prima fila Jorge Martin, alle prese con qualche problema post operatorio alla mano, ma deciso a segnare una buona prestazione che possa essere un’ipoteca sul suo futuro.

La seconda e terza fila

Marco Bezzecchi apre la seconda fila del GP di Assen, con il rookie del team VR46 che ribadisce di essere in una fase di piena progressione. Al suo fianco l’Aprilia di Aleix Espargarò, diretto inseguitore di Quartararo, in sella ad una Aprilia RS-GP22 che ormai è diventata una certezza su ogni tipo di layout. Per puntare al podio in questo week-end MotoGP sarà fondamentale partire bene e non permettere a Fabio e Pecco di prendere il largo. Chiude la seconda fila la Ducati di Jack Miller che sul bagnato delle libere ha subito dettato il passo, ma sull’asciutto sembra avere qualcosa in meno rispetto ai primi. In terza fila Johann Zarco, miglior pilota Ducati in classifica e reduce da due podi nelle ultime due uscite. Miguel Oliveira e Alex Rins completano la terza fila.

Le retrovie di Assen

Sarà una gara tutta di rimonta per Enea Bastianini che, dopo le sfortunate qualifiche del sabato, si posizionerà sulla 16esima finestra in griglia. La sua Ducati GP21 si è spenta all’inizio del Q1 e ha perso minuti preziosi prima di rientrare e tentare il time attack, senza avere la possibilità di montare la seconda gomma. A precederlo il compagno di box Fabio Di Giannantonio, fresco di rinnovo con Gresini Racing. Per Franco Morbidelli si prevede un altro Gran Premio in salita con la 20esima piazza di partenza. Assente Pol Espargarò che ha dato forfait dopo il venerdì di prove libere: l’unico pilota ad accedere al Q2 è Taka Nakagami che scatta 12° ma è dolorante.

Foto di Valter Magatti