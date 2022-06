MotoGP, Valentino Rossi: “Ad Assen un ricordo speciale, forza Pecco!”

Valentino Rossi è ancora il pilota di maggior successo sul circuito di Assen nell’era MotoGP. La scorsa settimana il campione di Tavullia ha corso in Olanda, ma sul tracciato di Zandvoort, dove ha chiuso con un risultato non troppo entusiasmante: 16° in gara-2 al volante della Audi R8 GT3 del team belga Wrt. La sua presenza ai box non è prevista nel prossimo week-end del Motomondiale, ma sono tanti i ricordi che lo legano al circuito della Cattedrale.

Valentino Rossi re d’Olanda

Qui ha vinto dieci volte il Dottore: nel 1997 ai tempi della 125cc, nel 1998 nella classe 250cc, nel 2022 con la Honda, con Yamaha nel 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 e 2017. Quest’ultima è di fatto la sua ultima vittoria in carriera, la numero 115, motivo per cui Assen rappresenta sicuramente una pietra miliare per la carriera di Valentino Rossi. “Mi sarebbe piaciuto venire ad Assen quest’anno per seguire la MotoGP, la mia squadra, mio ​​fratello e i piloti della VR46. Purtroppo quest’anno non è possibile, poiché abbiamo programmato un test a Spa-Francorchamps dopo questa gara a Zandvoort“, racconta il 43enne campione a Racesport.nl.

Ha calcato l’asfalto di questa pista anche precedentemente al 2006, prima che il layout venisse modificato con un disegno più tradizionale e meno veloce. “Dopo di che è diventato un po’ più un circuito normale, ma rimane un bellissimo circuito di motorsport. Anche l’atmosfera è fantastica, soprattutto quando guidi nell’ultimo settore: il giorno della gara sembra di entrare in uno stadio. Spero di venire presto al TT Assen un’altra volta come spettatore”.

Il tifo per Bagnaia

Il ricordo più speciale risale sicuramente al 2017, la sua ultima vittoria nel Mondiale. “Assen è stato uno dei miei circuiti preferiti del calendario MotoGP. Ho vinto dieci gare, proprio come a Barcellona. Ho anche vinto la mia ultima vittoria in un Gran Premio nel 2017 e penso che questo sia per me il ricordo più speciale del circuito“. Valentino Rossi farà il tifo “per Pecco Bagnaia” nel prossimo week-end, il suo allievo vive un momento psicologicamente difficile dopo la quarta caduta al Sachsenring. Le speranze di vincere il Mondiale si affievoliscono, al comando della classifica c’è il suo erede nel team Yamaha factory: Fabio Quartararo.

Foto Instagram @valeyellow46