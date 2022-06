MotoGP, Ciabatti accoglie Alex Marquez: “Con Ducati può mostrare il suo valore”

La domenica di MotoGP ad Assen si apre con un warm-up all’insegna della Ducati, con sette piloti su otto nei primi dieci, resta out solo Fabio Di Giannantonio. La Desmosedici GP si sta riconfermando competitiva anche su una pista molto tecnica come quella olandese, non resta che trovare la quadra per puntare al titolo mondiale, in questo o nel prossimo campionato. A tal fine il marchio di Borgo Panigale e i suoi team satelliti sono al lavoro per pianificare al meglio la stagione 2023: stamane è arrivata l’ufficialità della firma tra Alex Marquez e il team Gresini Racing.

Il warm-up di Assen

Nei venti minuti di “riscaldamento” MotoGP i piloti si sono concentrati soprattutto sulle gomme, anche se quello di Assen non è un tracciato che metterà a dura prova gli pneumatici Michelin. Ma ancora una volta la strategia delle gomme potrebbe rivelarsi fondamentale per l’esito della gara. Vietato sbagliare per Pecco Bagnaia che scatterà dalla pole position: dopo i due zeri consecutivi bisogna rosicare almeno qualche punto al leader Fabio Quartararo, per ritornare con motivazione dopo la pausa estiva del Mondiale. “Pecco ha portato avanti una gomma con molti giri, una dura al posteriore“, spiega Paolo Ciabatti. “Jack ha girato con una soft al posteriore e non ha ancora deciso cosa monterà per la gara. Bagnaia invece è orientato per la morbida davanti e la hard dietro“.

Alex Marquez con Ducati

La vera notizia del giorno è l’arrivo di Alex Marquez nel 2023 sul marchio Ducati. La squadra di Nadia Gresini sembrava vicino all’ingaggio di Miguel Oliveira, ma qualcosa è andato storto, probabilmente a livello “salariale”. Il fratello del pluricampione di Cervera per qualcuno potrebbe persino essere un “cavallo di Troia” per un ipotetico approdo di Marc sulla Desmosedici nel 2025. Ma al momento si tratta di fanta-mercato. “In realtà entrambi i piloti Gresini hanno un contratto diretto con il team, noi siamo stati tenuti costantemente informati – precisa il direttore sportivo Paolo Ciabatti -. C’erano altre opzioni sul tavolo che non si sono concretizzate. Penso che Alex possa essere una buona soluzione per la squadra. Non dimentichiamo che è un due volte campione del mondo e non credo che il suo vero potenziale sia quello dimostrato in questi anni con la Honda. Sono sicuro che con la nostra moto e un team familiare ma professionale come Gresini possa esprimere il suo vero potenziale“.