Moto3 Assen: Ayumu Sasaki, il primo trionfo! Foggia out

“Crazy boy” alla fine ce l’ha fatta! Al sesto anno nel Mondiale Moto3, dopo cinque piazzamenti sul podio, Ayumu Sasaki riesce a conquistare il primo e tanto cercato successo in gara. Dopo la pole position conquistata ieri, è servita una lotta serrata per riuscire ad avere ragione dei rivali. Un ruggito in condizioni fisiche non ancora ottimali dopo il botto al Mugello, ma il giovane giapponese non s’è risparmiato, prendendosi quel risultato già sfiorato più volte e non ancora raggiunto, fino ad oggi. Doppia festa per il team di Max Biaggi: il “Corsaro” infatti compie 51 anni proprio oggi, arriva un bel regalo dal suo pilota. Podio completato dalla coppia Aspar, che ormai comanda saldamente il mondiale. Izan Guevara chiude davanti a Sergio García (18° in griglia!), rosicchiando qualcosina in classifica generale. Dennis Foggia invece cade e si allontana ancora dal duo spagnolo… È stata una gara Moto3 pazzesca al TT Circuit Assen, la cronaca.

I primi giri

Daniel Holgado deve scontare una Long Lap Penalty per un incidente in regime di bandiere gialle (caduta di Bartolini). Sanzione anche per Carlos Tatay, ma per l’incidente provocato alla prima curva al Sachsenring. Super partenza dei ragazzi delle prime due file, con Suzuki che ha il guizzo vincente davanti a Sasaki, Foggia e Muñoz. Pochi giri però e fa capolino Guevara, che supera tutti i ragazzi davanti a lui e prende il comando della corsa. È Spagna contro Giappone nelle prime sei posizioni, mentre Foggia è sceso presto in settima posizione, anche se vicino visto che il gruppo non si sgrana. Il leader Moto3 García invece sta risalendo: 18° in griglia e nove posizioni guadagnate al via, trovandosi quindi presto in top ten. È una lotta serrata fin dall’inizio, ma i colpi di scena arriveranno più tardi.

Foggia, addio lotta mondiale?

Si ritirano Bartolini e Ogden, entrambi caduti alla curva 7, mentre arrivano Long Lap Penalties per Foggia, Moreira, Lunetta, Furusato, Migno, Ortolá per tagli nella chicane finale. Gara che sembra compromessa per i nostri portacolori, ma l’italiano di Leopard non ci sta. In pochi giri riaggancia il gruppo di testa, sono in nove in aperta competizione per la zona podio. Per Migno invece la situazione si complica ancora: non sconta la sanzione, la Direzione Gara raddoppia. Ma ecco a seguire un colpo di scena inatteso: highside per Foggia (leggermente fuori pista mentre lottava con Muñoz) a 5 giri dalla fine! Un altro zero pesantissimo, la battaglia mondiale potrebbe essere finita… Fuori altri piloti alla De Bult: Muñoz sbaglia e falcia Masiá, McPhee invece scivola da solo. Alla Stekkenwal però c’è stato un altro brutto incidente: Fernández scivola e colpisce al posteriore Kelso, protagonista così di un volo pauroso nella ghiaia! Da capire come stanno i piloti… Ayumu Sasaki però è scatenato, arriva la prima vittoriamondiale! Izan Guevara e Sergio García completano il podio, ora solo 3 punti li separano. Mentre Foggia scende a -67…

La classifica

Classifica Moto3 iridata

Foto: motogp.com