Jack Miller: “Ogni tanto Casey Stoner mi scrive su Instagram”

Jack Miller spera di percorrere le orme del suo connazionale Casey Stoner in MotoGP. "Ogni tanto mi dà qualche consiglio su Instagram".

Casey Stoner e Jack Miller sono legati da un filo rosso che porta il nome Ducati. L’ex campione è stato l’unico alfiere a portare il titolo MotoGP a Borgo Panigale, adesso tocca a ‘JackAss’ riprovarci, con il passaggio al team factory. Quando Miller ha fatto il suo esordio in classe regina, l’ex campione aveva già abbandonato le corse. Ma la sua ammirazione per il connazionale australiano è indiscussa. La sindrome da stanchezza cronica di cui soffre Stoner impedisce di vedere i due compagni allenarsi insieme. Specie quando l’attuale pilota Ducati ritorna in Australia durante la pausa invernale.

Seppure a distanza Casey segue da vicino le imprese di Jack Miller. “E’ davvero maturo, sono rimasto colpito dal modo in cui è cresciuto. Lo vedi nei risultati e nel modo in cui lavora. Sono davvero felice per Jack e per l’Australia, che avrà un altro pilota su una moto factory“. A detta di Jack non si tratta solo di ammirazione e stima, ma anche di supporto a distanza. Alla domanda se i due fossero in contatto, il pilota della MotoGP rivela: “Mi ha mandato qualche messaggio quando eravamo in Austria, per esempio – ha ammesso a Motorsport-Total.com -. Mi ha dato qualche consiglio sulla spalla“.

Durante le FP3 Miller ha riportato una brutta caduta rimediando una botta alla spalla destra. Ma ha stretto i denti, conquistato la seconda fila dopo le qualifiche e il secondo gradino del podio in gara. “Di tanto in tanto mi manda messaggi su Instagram, cosa che apprezzo molto – ha aggiunto in merito al rapporto con Stoner -. Alcune sagge parole di un grande campione come lui sono sempre gradite. Soprattutto perché siamo entrambi australiani… Purtroppo siamo un po’ isolati perché non siamo molti (in MotoGP, ndr). Quindi è bello vedere Casey prendersi cura degli altri australiani. Lo apprezzo molto“. Da diversi giorni Jack ha lasciato l’Australia per tornare in Europa. Primo allenamento a Dorno con la moto da cross, prima di tornare nella sua Andorra. Il 9 febbraio sarà il giorno della presentazione del Ducati Team, a seguire la sua prima conferenza stampa da pilota factory.