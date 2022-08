La prossima settimana il Mondiale MotoGP affronterà il Red Bull Ring. Sarà l’occasione per vedere il debutto ufficiale della tanto chiacchierata nuova chicane, l’innovazione introdotta dopo la prima curva. Un cambiamento pensato dopo il pauroso incidente avvenuto nel 2020 tra Zarco e Morbidelli, con Viñales e Rossi sfiorati dalle moto imbizzarrite. Una carambola che ha lasciato qualche problema fisico ai primi due piloti, ma poteva andare molto peggio. Nella stessa edizione, ma in Moto2, lo stesso punto dove adesso c’è la nuova chicane fu teatro della paurosa collisione fra Bastianini e Syahrin, anche in questo caso fortunatamente senza gravi danni per i piloti. Da lì sono iniziati i lavori per aumentare la sicurezza della pista, finiti con il nuovo disegno che si vede qui sotto ed in apertura.

“Una variante dopo la prima curva per rallentare il rettilineo”, come l’ha definita Luca Boscoscuro nella nostra intervista. “Una questione di sicurezza che spero dia i suoi frutti. Ma solo quando gireremo capiremo se è stato un vero passo avanti oppure no.” Nessun cambiamento radicale per quanto riguarda il layout del mitico tracciato austriaco (ex Österreichring e A1-Ring), la MotoGP sarà l’unico campionato ad utilizzare questa variante. Una novità che ha chiaramente azzerato ogni record della pista, vedremo chi si adatterà al meglio.

Lavoro sul cambio

La chicane spezza il lungo e velocissimo rettilineo in salita che collegava la prima curva al rampino da prima marcia nella parte alta della pista. Il disegno, richiama un po’ le varianti di Monza o anche di Most, cioè un destra-sinistra molto secchi, da prima marcia. È un po’ un imbuto, speriamo che la soluzione non si riveli peggiore del male. In ogni caso di tratta, dal punto di vista tecnico, di una modifica abbastanza radicale del layout del Red Bull Ring. Le squadre, come avviene quando si inaugura una pista sconosciuta, avranno avuto modo di ricalcolare al computer la rapportatura, sia a livello di ingranaggi del cambio, che dei più classico ratio pignone-corona.

Per le tue vacanze in moto: location da sogno a Belforte (Siena)