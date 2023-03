MotoGP Portimao: Pecco Bagnaia, il primo Sprint vincente

Una battaglia campale tra più piloti in lotta per il podio, ma il guizzo vincente arriva dal campione MotoGP in carica. Pecco Bagnaia si prende la prima gara Sprint della stagione 2023. Gara da grande protagonista anche per Jorge Martin 2°, non è da meno Marc Marquez, che dopo la pole si prende il terzo gradino del podio. In bella evidenza anche Jack Miller, Miguel Oliveira, il duo Aprilia factory, inizio disastroso invece per Fabio Quartararo, che riesce comunque a limitare i danni in rimonta. La cronaca della Sprint a Portimao.

MotoGP, le gomme

Dodici tornate in programma per questa prima assoluta per la MotoGP, 12 giri da disputare a tutto gas. Chi può vincere? Praticamente chiunque visto il livello attuale della classe regina. Marc Marquez ha già sorpreso con la sua pole position, Pecco Bagnaia punta al massimo da campione in carica, Jorge Martin mira a giocare qualche “scherzetto” al team factory Miguel Oliveira corre in casa, Jack Miller si sta facendo notare con KTM… Ed abbiamo citato solo i primi 5 in griglia: con una corsa così breve può davvero succedere di tutto. Scelte di gomme piuttosto variegate per questa prima MotoGP Sprint, con doppia soft solo per Zarco e Miller. Hard-soft per Martin, Oliveira, Marc ed Alex Marquez, Espargaro, Vinales, Binder, Raul Fernandez, Augusto Fernandez. Infine media-morbida per Bagnaia, Rins, Morbidelli, Di Giannantonio, Nakagami, Bezzecchi, Bastianini, Marini, Mir.

Scatta la gara-sprint

Super scatto del poleman Marquez, Bastianini s’è portato immediatamente in zona podio, partenza disastrosa invece per Quartararo, precipitato quasi in coda. Ma c’è il motivo: un’entrata molto garibaldina di Mir, che ‘spinge’ l’iridato 2021 prima di essere protagonista del suo incidente. Altro pasticcio poco dopo nelle zone alte: un botto tra Bastianini, sceso più indietro dopo il super scatto, e Marini, con entrambi finiti subito KO. E sotto investigazione, l’incidente infatti verrà rivisto dalla Direzione Gara. Ma è davvero una brutta giornata per VR46, a terra anche Bezzecchi… Mentre Miller piazza presto il nuovo record assoluto in gara. Un segnale di quanto il neo alfiere KTM sia davvero in palla in questo fine settimana a Portimao, ma non è l’unico.

Super lotta in MotoGP!

Si infiamma una battaglia campale a cinque con protagonisti lui, Marquez, Bagnaia, Martin e Oliveira. Seguiti a ruota però da Vinales ed Espargaro in rimonta, determinati ad unirsi alla festa. Finché non appare chiaro che sono le due Ducati a contendersi la vittoria. Martin però, leader in quel momento, si complica la vita con un errore proprio nell’ultimo giro, idem Oliveira che perde così ogni speranza di podio. Alla fine il primo segnale arriva da Pecco Bagnaia, primo vincitore della nuova MotoGP Sprint ed autore quindi della migliore partenza possibile per difendere il suo titolo. Jorge Martin e Marc Marquez completano il primo podio del 2023.

La classifica

Foto: Valter Magatti