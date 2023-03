MotoGP Portimao: Marc Marquez spicca il volo, la pole è sua!

“Non me lo so spiegare” ha ammesso Marc Marquez al parco chiuso. Meno male che non si considera da zone alte per il momento… Certo vedremo poi in gara, ma il #93 ha già compiuto la prima magia della stagione MotoGP 2023, prendendosi la pole position a Portimao. Non solo, si è anche limato di quasi mezzo secondo il record assoluto che aveva già piazzato in Q1! Pecco Bagnaia e Jorge Martin completano la prima fila, Fabio Quartararo invece appare già in seria difficoltà: l’11° posto in griglia non era davvero quello che si aspettava… Pronti per lo spettacolo? Gli orari del GP, ecco intanto come sono andate le qualifiche.

Q1: Marc Marquez già da record

Come sempre sono solo i primi due i piazzamenti utili per raggiungere la Q2. Le Honda sono tutte qui, senza sorpresa da parte di Marc Marquez, ma il #93 si fa vedere prontamente. Non solo passa in testa, ma firma anche il nuovo record assoluto! Lo segue Miguel Oliveira, spinto dal pubblico di casa presente sugli spalti. Finisce così? Non proprio, tutto si decide una volta di più con l’assalto finale, senza Marc Marquez rimasto fermo al box dopo il suo super giro. Dietro a lui si è portato provvisoriamente Alex Marquez, ma il pilota di casa non è intenzionato a farsi buttare fuori: un ultimo giro e si prende il 2° posto, per la gioia dei suoi tifosi.

Q2: Marc Marquez batte le Ducati!

Mentre Brad Binder è fisicamente nei guai, c’è Jack Miller che continua a volare con la RC16. Pochi minuti e viene riscritto di nuovo il record assoluto di Portimao! A referto un incidente per Aleix Espargaro, ma scivola anche il pilota KTM a circa due minuti dalla fine. Non può più migliorarsi e gli altri dietro sono determinati a fare di meglio… Come infatti avviene. Pecco Bagnaia vola al comando, ma non è davvero finita, c’è qualcun altro che vuole dire la sua. Marc Marquez riesce a sorprendere tutti prendendosi la pole con annesso nuovo record assoluto! Un giro incredibile che lascia Bagnaia in seconda posizione davanti a Jorge Martin.

Foto: motogp.com