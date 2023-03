Come cambierà la MotoGP arricchita dalla gara sprint su distanza dimezzata in programma il sabato prima del GP? Dopo mesi di previsioni e opinioni, oggi potremo farci un’idea più precisa sulla grande novità introdotta nel Motomondiale 23. La prima delle 21 sfide “superfast” scatterà oggi a Portimao, alle 16 orario italiane. Per l’occasione TV8 proporrà la diretta in chiaro, visibile senza abbonamento. L’intero programma del GP del Portogallo, qualifiche incluse, è invece disponibile come di consueto per gli abbonati Sky MotoGP, oltre che in streaming su Now.

Come funziona la sprint race

I giri da percorrere nella sprint race saranno 12, contro 25 previsti nel GP in programma domenica alle 15. Dimezzato anche il punteggio mondiale in palio, con 12 punti al vincitore, invece dei 25 assegnati al vincitore del GP. “Più azione di sempre” è il motto promozionale che la MotoGP ha sceltoper presentare la novità agli appassionati. In effetti il programma del sabato diventa ben più adrenalico, e come da anni avviene in Superbike, l’esito della sprint race alimenterà l’attesa per il GP. L’introduzione della gara in più modifica in maniera radicale l’intero format di ciascun GP, con un’unica sessione di appena 30 minuti (ore 11:10) per provare l’assetto gara, a seguire le due sessioni di qualifica (Q1 e la decisiva Q2) dalle 11:50, con quindici minuti disponibili in ciascuno dei due turni.

Vincerà…il favorito?

Qualche pilota si è lamentato dell’impegno aggiuntivo, che ovviamente amplifica i rischi (tecnici e agonistici) per i protagonisti. Potrebbe essere favorito chi riuscirà a gestire al meglio la partenza e il primo giro, che si annunciano più concitati del solito, e anche i piloti più pronti ad entrare nel “ritmo gara”. Tempo per recuperare eventuali errori, o brutte partenza, qui non ce ne sarà. Ma forse ha ragione Max Biaggi che ha filosoficamente commentato: “Alla fine anche nella gara corta vincerà chi è messo meglio”, cioè i favoriti saranno gli stessi del GP. Staremo a vedere.

Sabato 25 marzo

9:40-10:10 Moto3 Prove Libere 3

10:25-10:55 Moto2 Prove Libere 3

11:10-11:40 MotoGP Prove Libere 3

11:50-12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

13:50-14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:45-15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:00 MotoGP Sprint Race

Domenica 26 marzo

10:45-10:55 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Gara

13:15 Moto2 Gara

15:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 26 marzo (differita)

14:15 Moto3 Gara

15:30 Moto2 Gara

17:15 MotoGP Gara

