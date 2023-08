MotoGP Silverstone: tutto in diretta, occhio agli orari delle gare!

Va in archivio un sabato sotto la pioggia, non una particolare novità a Silverstone. Ma dopo un venerdì asciutto è stata un po’ più complicata, anche per la MotoE che debuttava sulla pista britannica (Gara 1 a Krummenacher, Gara 2 a Casadei). La classe elettrica ha concluso il suo fine settimana, ora rimangono solo le categorie ‘classiche’ per infiammare la domenica del GP di Gran Bretagna, stando alle previsioni su pista asciutta. In MotoGP si ripartirà dalla pole position di Marco Bezzecchi e dalla vittoria nella Sprint di Alex Marquez.

In Moto2 la pole è andata a Pedro Acosta con Tony Arbolino 4°, infine in Moto3 il poleman è Jaume Masia, con Riccardo Rossi 4° (la cronaca). Chi emergerà sulla pista britannica, ci saranno già cambiamenti? Di seguito tutto il programma del Gran Premio a Silverstone, con un importante cambiamento per le gare di domenica: la MotoGP infatti si sposta tra Moto3 e Moto2. La diretta integrale è garantita da Sky Sport MotoGP (in streaming anche su SkyGo e NowTV), la domenica di gare sarà però visibile sempre in diretta anche su TV8.

GP Silverstone, diretta Sky Sport e TV8

Domenica 6 agosto

10:45-10:55 MotoGP Warm Up (solo su Sky Sport)

12:15 Moto3 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 Moto2 Gara

Foto: Dorna Sports