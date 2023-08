Moto2 Silverstone: super Acosta in pole, Arbolino che rischi

Li lascia sfogare tutti a lungo, alla fine ecco l’attacco vincente. Pedro Acosta piazza un giro incredibile, il migliore degli inseguitori viene lasciato a ben sette decimi! Meno male che ha un piede acciaccato per un incidente in allenamento ad Aragon giovedì scorso… Il pilota KTM Ajo, in attesa di chiarire il suo futuro MotoGP, riparte da dove si era fermato, determinato a continuare la rimonta su Tony Arbolino. Il leader Moto2 fatica, non mancano un incidente ed altri rischi, ma alla fine si prende la seconda fila. Un vero peccato invece per Jake Dixon, caduto ed incapace quindi di giocarsi la pole in casa… La cronaca delle qualifiche a Silverstone.

Q1: Arbolino che fatica

Inaspettatamente in questa sessione c’è anche il leader Moto2. Tony Arbolino infatti è stato il primo degli esclusi nelle Prove 2, la pioggia nelle Prove 3 di stamattina ha solo confermato la situazione. Si parte da qui, bisogna subito superare lo scoglio per rispondere ad Acosta. Vola al comando, ma ecco il colpo di scena: 7 minuti alla fine ed Arbolino è volato nella ghiaia della curva 16! Fortunatamente riesce a tornare presto al box ed a ripartire dopo pochi minuti con la seconda moto, consolidando la prima posizione. Dietro di lui si piazzano i due ragazzi Fieten Olie Racing GP, il 4° è il rookie Darryn Binder, che all’ultimo strappa il piazzamento a Jeremy Alcoba.

Q2: Acosta batte tutti

Neanche il tempo di partire ed ecco le bandiere gialle: Arenas è a terra alla Becketts, non l’inizio ideale per il pilota #75. Si chiuderà prematuramente però anche il turno di Dixon, caduto pesantemente alla curva 18 a circa sei minuti dalla fine. Addio alle possibilità di una pole in casa… Poco dopo però registriamo anche l’incidente di Baltus, mentre il compagno di squadra Van Den Goorbergh è provvisoriamente poleman! Ma la lotta è appena all’inizio, non manca però anche un grosso rischio per Arbolino, risoltosi solo in uno ‘scossone’ che gli impedisce però di completare un giro iniziato col primo settore rosso. Serve però la bandiera a scacchi per sapere, ed alla fine arriva Pedro Acosta: pole position su pista bagnata arraffata proprio all’ultimo, accanto a lui domani ci sono Fermin Aldeguer (da pole, ma passato sul verde) ed il sorprendente Zonta van den Goorbergh.

Foto: motogp.com