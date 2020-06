MotoGP e Superbike senza stampa, l’appello di AIPS a Dorna

L'associazione della stampa sportiva lancia un appello a Dorna. Si cerca una soluzione per riammettere i giornalisti ai round MotoGP e SBK.

La pandemia da coronavirus ha portato a radicali cambiamenti in vista della ripartenza per MotoGP e WorldSBK. Uno di questi riguarda la presenza di giornalisti, che non sarà permessa nei prossimi appuntamenti mondiali. AIPS Media, l’associazione internazionale della stampa sportiva, non ci sta. È stato inviato un appello a Dorna Sports in questo senso, chiedendo ulteriori sforzi per avviare discussioni in questo senso.

Come prevede il nuovo protocollo, al momento i paddock di Motomondiale e campionato delle derivate di serie potranno contare solo sulla presenza di titolari di diritti TV e su un selezionato numero di fotografi. I membri più rappresentativi della stampa hanno cercato di dare il via a discussioni in questo senso con Dorna, per provare a trovare una soluzione sicura e condivisa per partecipare alle gare.

Ogni proposta però è stata rifiutata, affermando che era già stata presa una decisione definitiva. Un fatto che AIPS indica come contrario al diritto della stampa di svolgere il suo lavoro di informazione sportiva verso i fan di tutto il mondo. Si chiede quindi a Dorna di riconsiderare questa decisione per i primi due appuntamenti stagionali MotoGP in Spagna. Oppure per il round in Repubblica Ceca ad inizio agosto.

Ricordiamo in particolare che il Motomondiale scatterà il 19 luglio a Jerez de la Frontera, per poi disputare il secondo GP la settimana successiva sulla stessa pista. Il tracciato andaluso poi riaprirà la stagione Superbike ad inizio agosto. I nuovi calendari MotoGP (forse da allungare, potrebbero esserci tappe extra europee) e WorldSBK.