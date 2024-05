Sembrava un turno nel segno di Ducati e KTM, ma ecco che l’Aprilia di Aleix Espargaro si unisce alla festa. Miglior tempo con nuovo record MotoGP assoluto per prendersi la Q2 diretta, tra gli applausi degli uomini del box. Sessione a due facce per Brad Binder, passato dal doppio incidente iniziale al secondo posto finale, Pedro Acosta continua la sua super crescita in MotoGP e si prende il terzo posto. Francesco Bagnaia chiude 4°, per poi dover spingere la sua Desmosedici rimasta senza benzina. A sorpresa invece Marc Marquez dovrà passare per la Q1! Ecco com’è andata sul tracciato di Barcellona.

Si riparte con la sessione determinante dopo le prove libere MotoGP di questa mattina, con Ducati e KTM in evidenza (tempi e cronaca). Da segnalare l’assenza di Stefan Bradl, colpito da un virus allo stomaco. La speranza di HRC è di riuscire a recuperarlo per domani. Si riparte proprio dal marchio di Mattinghofen al comando, anzi che occupa la top 3 provvisoria, ma registriamo anche un incidente ad alta velocità per Binder alla curva 2 dopo pochi minuti, seguito dalla scivolata di Quartararo alla curva 5.

È una prima parte di sessione però davvero incidentata per Binder che, una volta ripartito, incappa in una seconda caduta sempre alla curva 2! Si unisce alla lista anche Di Giannantonio, scivolato alla curva 5 senza conseguenze. Pure per lui arriverà però un doppio incidente… Nei 20 minuti finali ecco un cambiamento in classifica, con Vinales che si piazza in testa. Dura però poco, tornano avanti le Ducati e Acosta, qualche segnale arriva anche da Miller… Ma occhio alla zampata di Espargaro che vola provvisoriamente al comando! A referto sul finale anche gli incidenti di Alex Marquez e Augusto Fernandez, la bandiera a scacchi congela la classifica con il “capitano” Aprilia 1° con record davanti a Binder e Acosta.

Foto: motogp.com