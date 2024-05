Due Ducati e due KTM al comando delle prime Prove Libere MotoGP in Catalunya. In vetta c’è Jorge Martin, che nei minuti finali ha sopravanzato Marc Marquez, a seguire troviamo Brad Binder e Pedro Acosta. La quinta piazza della sessione è di Aleix Espargaro, che comincia positivamente il suo ultimo appuntamento a Barcellona da pilota a tempo pieno. E gli altri? Di seguito tempi e cronaca della sessione inaugurale.

Motomondiale, tutti gli orari del GP in Catalunya

MotoGP, Prove Libere 1

La notizia del weekend è arrivata ieri dallo stesso Aleix Espargaro, l’annuncio dell’addio alla MotoGP a fine 2024 (le sue parole). Ma non l’unico argomento del GP Catalunya: Honda e Yamaha, reduci dai test privati al Mugello, hanno aggiornamenti aerodinamici ed un nuovo scarico per questo fine settimana. In azione anche il tester HRC Stefan Bradl, wild card per questo GP ma anche in pista per continuare le prove sulla RC213V. Come evidenziano i colleghi di Paddock-GP, si vede da subito una carenatura molto simile a quella KTM, con i suoi tre downwash ducts.

A livello di classifica, chi inizia presto a farsi vedere è Marc Marquez, che in pochi minuti prende il comando della classifica di queste prime libere MotoGP a Barcellona. Una volta di più, basso livello di grip su questo tracciato, per questo motivo non manca anche un piccolo fuoripista per Acosta alla curva 7. Negli ultimi minuti però è un assalto al tempo: su tutti piazza la zampata Jorge Martin, che sopravanza il compagno di marca per poco meno di tre decimi. Qualche segnale però arriva anche da tutt’e quattro le KTM, che si fanno vedere in top 10. Alla fine la sessione si chiude con due Rosse in testa (neanche a dirlo, i due maggiori aspiranti alla sella nel team ufficiale), seguiti da Brad Binder e Pedro Acosta.

La classifica MotoGP

Le gomme nelle FP1

I settori di riferimento

Foto: Prima Pramac Racing