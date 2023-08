Inizia la domenica di gare per il Motomondiale, oggi c’è la ‘corsa lunga’ dopo la discussa MotoGP Sprint. Francesco Bagnaia cercherà di calare il bis, Brad Binder fresco di rinnovo è pronto a contrastarlo per ‘ringraziare’ KTM, ma l’argomento principale ieri è stato senza dubbio il botto multiplo subito al via. Con nuovi malumori verso gli Stewards per i provvedimenti una volta di più mai particolarmente chiari… Intanto di seguito i tempi del turno mattutino.

MotoGP Warm Up

Si ripartirà dalla vittoria del poleman Francesco Bagnaia nella MotoGP Sprint davanti a Brad Binder ed a Jorge Martin. Lo spagnolo oggi dovrà scontare una Long Lap Penalty per la discussa carambola al via. Ed è proprio nel corso della prova di questo percorso che l’alfiere Pramac è protagonista di una scivolata. Brividi quando lui e la sua Ducati #89 riattraversano la pista, ma Zarco (del quale si vocifera sempre di più il passaggio in LCR Honda nel 2024) è lontano e non ci sono conseguenze. Tutti i piloti MotoGP sono in azione, a parte qualche inevitabile acciacco la bella notizia è stata rivedere da subito tutti i ragazzi coinvolti nell’incidente multiplo in piedi, senza problemi.

Da evidenziare la super gara di Pol Espargaro, ancora lontano dalla forma ottimale ma gran 6° nella Sprint, e non solo per l’incidente multiplo. Il pilota GASGAS, affaticato ma sorridente dopo la gara del sabato, sa bene che oggi sarà ben più difficile, ma è pronto comunque a provarci (le sue parole). Vedremo poi se da Marc Marquez e Fabio Quartararo arriverà qualche segnale. I due hanno cambiato mentalità e sono più impegnati in prove con le novità per le rispettive moto. Oggi c’è la gara lunga, chissà se ci saranno passi avanti in casa Honda e Yamaha.

La classifica

Foto: motogp.com