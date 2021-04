MotoE Test Jerez II, day-2: Eric Granado al top nell’ultimo turno

Eric Granado al comando nell'ultimo turno di test del day-2. Il pilota One Energy Racing precede Dominique Aegerter (vincitore della simulazione di gara) e Lukas Tulovic.

Giornata di test MotoE dedicata soprattutto alla simulazione di gara, ma c’è spazio anche per un’altra sessione. In quest’ultima, ridotta rispetto alle precedenti, brilla Eric Granado, che ha messo a referto il miglior tempo davanti a Dominique Aegerter, il vincitore della “gara” odierna. Per avere un confronto, ricordiamo il crono di 1:47.553 stampato nei primi test, nel GP 2020 il record è 1:47.584, mentre lo svizzero ha messo a referto un 1:47.259 nella simulazione di gara.

Un po’ più alto il riferimento del brasiliano di One Energy Racing, che ferma il cronometro su 1:47.681, circa due decimi meglio del pilota Intact GP (anche se più rapido di quanto fatto nel primo giorno di test). Terza piazza per Lukas Tulovic (Tech3 E-Racing), mentre il miglior italiano è Alessandro Zaccone (Pramac Racing), autore del sesto tempo davanti ad un terzetto di esordienti della categoria elettrica. Domani terzo ed ultimo giorno di test per i 18 piloti MotoE,

La classifica

