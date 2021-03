MotoE: LCR E-Team, i colori 2021 per Kevin Zannoni e Miquel Pons

Nel primo giorno di test a Jerez, LCR E-Team apre ufficialmente il 2021. Ecco i colori delle Energica Ego Corsa dei rookie Kevin Zannoni e Miquel Pons.

La Coppa del Mondo MotoE ha iniziato ufficialmente il 2021 oggi coi test a Jerez. Un’occasione anche per ‘presentazioni ufficiali’. Ci ha pensato stamattina il team Gresini, ma non è da meno la squadra di Lucio Cecchinello. Ecco i colori delle Energica Ego Corsa che guideranno i suoi nuovi piloti, gli esordienti Kevin Zannoni e Miquel Pons.

Sulle livree compare in particolare il marchio GIVI. Una collaborazione che dura dal 1998, che si rafforza per questa nuova stagione elettrica. “Un settore destinato a crescere ed a diventare parte della mobilità quotidiana di migliaia di cittadini nel mondo” ha sottolineato il fondatore Giuseppe Visenzi. Una visione che condivide anche Cecchinello, al via con la sua squadra fin dalla nascita della MotoE.

“Abbiamo avuto l’opportunità di imparare molto sulle differenti tecnologie integrate nei veicoli elettrici” ha dichiarato il boss LCR. “Oltre ad acquisire le migliori conoscenze, per gestirle al meglio nelle corse.” Oltre a certo essere fiero di competere nuovamente in questa categoria. La sfida sarà con i due esordienti Zannoni e Pons, alla prima presa di contatto già oggi a Jerez con l’inizio dei test ufficiali.