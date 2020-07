MotoE, Jerez2: Prima E-Pole per Aegerter, 2° Ferrari

Dominique Aegerter conquista la prima E-Pole al suo secondo round MotoE. Il rookie svizzero precede Matteo Ferrari e Lukas Tulovic.

Secondo round in MotoE ed ecco arrivare la prima pole position. Dominique Aegerter mette il suo sigillo sulle qualifiche a Jerez, soffiando la E-Pole a Matteo Ferrari, secondo in griglia di partenza. Terza piazza per Lukas Tulovic, apre la seconda fila il dominatore del primo round, Eric Granado. La gara scatterà alle 10:05 di domenica 26 luglio, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8.

Ricordiamo sempre che i piloti MotoE hanno a disposizione tre giri: uno di riscaldamento, uno veloce e valido per la classifica finale, l’ultimo di rientro. Per l’ordine di uscita in pista, ci si basa sulla classifica combinata ottenuta dopo la terza sessione di libere, rovesciandola. Fine settimana d’esordio per Zaccone dopo l’infortunio nello scorso round, KO invece Tuuli, fermato dalla frattura del polso destro.

Giro cancellato per María Herrera, andata oltre i limiti della pista alla curva 4 durante il suo tentativo. Bandiera nera invece per Tommaso Marcon, che ha mancato la finestra utile per entrare in pista e disputare il suo giro. Non brilla Eric Granado, ci spera Matteo Ferrari, ma ecco arrivare all’ultimo Dominique Aegerter, che con un vantaggio di oltre due decimi beffa il campione in carica.

