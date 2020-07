Alessandro Zaccone comincia questo weekend l'avventura MotoE. Arriva l'idoneità per competere dopo l'infortunio di una settimana fa.

Alessandro Zaccone completa la griglia di partenza MotoE per la stagione 2020. La scorsa settimana il team di Fausto Gresini ha iniziato con il solo Ferrari: il rookie infatti aveva riportato una piccola frattura al femore, nella zona del ginocchio. L’intervento non si è fatto attendere, oggi gli ultimi controlli a Jerez ed arriva la tanto cercata idoneità. La stagione comincia così anche per lui.