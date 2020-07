MotoE, Jerez2: Dominique Aegerter si impone anche nelle FP3

Dominique Aegerter il migliore delle FP3, ma mantiene anche la prima piazza in classifica combinata. Seguono Eric Granado e Mattia Casadei.

Dominique Aegerter continua a farsi vedere in MotoE. Al suo secondo fine settimana ‘elettrico’ il rookie svizzero si mette in evidenza nelle prove libere, dominando anche il terzo turno ma soprattutto la classifica combinata. Seconda piazza per Eric Granado, staccato di pochi centesimi, mentre è 3° Mattia Casadei.

La classe MotoE ha perso venerdì uno dei suoi protagonisti. Fuori dai giochi Niki Tuuli, infortunatosi ad un polso dopo un incidente nelle FP2. In pista cominciano ad emergere da subito due nomi: parliamo di Granado e del rookie Aegerter, che si contendono la prima piazza in classifica. I tempi però sono più alti del venerdì e pochi piloti riescono a migliorarsi.

In testa non cambia nulla fino alla bandiera a scacchi. Dominique Aegerter si avvia verso la sua seconda E-Pole con il miglior crono, seguito dal dominatore del primo round Eric Granado. In terza piazza c’è Mattia Casadei, a precedere l’esordiente Alejandro Medina ed il campione in carica Matteo Ferrari. Tempi sempre più ravvicinati, visto che abbiamo ben 14 piloti (su 17) in nove decimi.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: Photos F. Glänzel/IntactGP