MotoE: gran finale a Misano, Aegerter-Granado sfida tutto-o-niente

Chi sarà il campione nella quarta stagione MotoE? Un 2022 che rappresenta anche la chiusura di un ciclo importante. A Misano infatti avrà luogo l’ultimo round con moto Energica, prima dell’arrivo della Ducati V21L dal 2023 (qui i dettagli). Due i piloti rimasti in lizza per il titolo, Dominique Aegerter a quota 194 punti ed Eric Granado che ne ha 176,5, chi alzerà il trofeo? Solo il primo ha un precedente vincente a Misano, Gara 1 dell’eccezionale round dell’Emilia Romagna disputato nel 2020. Il re del circuito è Matteo Ferrari, vincitore di cinque delle sette corse lì disputate dal 2019 e determinato ad allungare la sua striscia vincente. Vedremo poi come chiuderanno la stagione Mattia Casadei, Niccolò Canepa, Kevin Zannoni e Kevin Manfredi, mentre Alessio Finello attende l’idoneità dopo la lesione riportata in Austria. Gran finale con anche Andrea Mantovani, nuovamente sostituto dell’infortunato Bradley Smith.

La top ten generale

1. Dominique Aegerter – Dynavolt Intact GP – 194 punti

2. Eric Granado – LCR E-Team – 176,5 punti

3. Matteo Ferrari – Felo Gresini – 121,5 punti

4. Miquel Pons – LCR E-Team – 115 punti

5. Mattia Casadei – Pons Racing 40 – 111 punti

6. Hikari Okubo – Avant Ajo – 79,5 punti

7. Hector Garzo – Tech3 E-Racing – 78 punti

8. Niccolò Canepa – WithU GRT RNF Team – 74,5 punti

9. Kevin Zannoni – Ongetta SIC58 Squadra Corse – 60,5 punti

10. Alex Escrig – Tech3 E-Racing – 60 punti

La classifica completa

Gli orari a Misano

Venerdì 2 settembre

8:25-8:45 Prove Libere 1 (no diretta TV)

12.35-12.55 Prove Libere 2 (no diretta TV)

16:50-17:20 Q1-Q2 (diretta Sky Sport MotoGP)

Sabato 3 settembre

16:25 Gara 1 (diretta Sky Sport e TV8)

Domenica 4 settembre

15:30 Gara 2 (diretta Sky Sport e TV8)

Foto: Valter Magatti