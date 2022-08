MotoE Austria: Aegerter nel mirino, Ferrari-Casadei fuori gli artigli!

Sono passati praticamente due mesi dall’ultimo evento MotoE. Una lunga pausa estiva dopo l’intenso e combattuto appuntamento ad Assen, tra una gara 1 senza respiro ed una gara 2 interrotta per un importante incidente. Protagonista Miquel Pons investito da Marc Alcoba, ora l’alfiere LCR si è rimesso e sarà regolarmente in azione. Mancano due round alla fine del campionato, chi vincerà il titolo 2022? Dominique Aegerter arriva al Red Bull Ring da leader, ma gli avversari sono pronti all’attacco. Non dimentichiamo la grande incognita, la nuova chicane del circuito.

I due round precedenti

Sarà il terzo evento MotoE in Stiria. La classe elettrica ci ha corso per la prima volta nel 2019: gara unica con vittoria di Mike Di Meglio (EG 0,0 Marc VDS) su Xavier Siméon (Avintia Esponsorama Racing) e Bradley Smith (One Energy Racing). Appena giù dal podio i primi dei nostri, Alex De Angelis (Octo Pramac) e Matteo Ferrari (Trentino Gresini) separati da 84 millesimi. La tappa austriaca salta nel 2020, per poi tornare nella stagione 2021, sempre con gara unica. Cinque giri che premiano Lukas Tulovic (Tech3 E-Racing), in trionfo davanti ad Eric Granado (One Energy Racing) e Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP). Italiani ancora lontani dal podio, il miglior piazzamento è il 6° posto dell’allora leader MotoE Alessandro Zaccone (Octo Pramac).

Austria determinante?

Due eventi e quattro gare alla fine della stagione, ovvero 100 punti ancora in ballo. Certo è che Dominique Aegerter arriva piuttosto avvantaggiato: il primo inseguitore, Eric Granado, accusa oltre una gara di ritardo, precisamente 31.5 punti dal leader. Circa 45 punti di ritardo poi per Matteo Ferrari 3°, Mattia Casadei segue a 60 lunghezze. Sono loro gli unici piloti vincenti in gara quest’anno, i maggiori candidati per il successo finale, anche se matematicamente se la possono giocare ancora in sette. La lotta contro lo svizzero appare complessa, ma ricordiamo gli stravolgimenti avvenuti nel finale di stagione 2021… Saranno due round conclusivi ad alta tensione, riuscirà il colpaccio ai nostri portacolori? In Austria i precedenti non sono stati favorevoli agli italiani, ma si riparte da zero soprattutto per l’importante cambio operato sul tracciato. Vedremo chi riuscirà a sfruttarlo al meglio.

La classifica MotoE

1. Dominique Aegerter – Dynavolt Intact GP – 158 punti

2. Eric Granado – LCR E-Team – 126,5 punti

3. Matteo Ferrari – Felo Gresini – 112,5 punti

4. Mattia Casadei – Pons Racing 40 – 98 punti

5. Miquel Pons – LCR E-Team – 79 punti

6. Niccolò Canepa – WithU GRT RNF Team – 70,5 punti

7. Hector Garzó – Tech3 E-Racing – 59 punti

8. Hikari Obuko – Avant Ajo – 57,5 punti

9. Kevin Zannoni – Ongetta SIC58 Squadra Corse – 48,5 punti

10. Alex Escrig – Tech3 E-Racing – 39 punti

11. Marc Alcoba – OpenBank Aspar Team – 35,5 punti

12. Kevin Manfredi – Octo Pramac – 34,5 punti

13. Jordi Torres – Pons Racing 40 – 27 punti

14. Xavi Forés – Octo Pramac – 26,5 punti

15. Andrea Mantovani – WithU GRT RNF Team (sostituto) – 25 punti

16. María Herrera – OpenBank Aspar Team – 12 punti

17. Lukas Tulovic – WithU GRT RNF Team (sostituto) – 10 punti

18. Alessio Finello – Felo Gresini – 9 punti

19. Bradley Smith – WithU GRT RNF Team – 8 punti

20. Xavi Cardelús – Avintia Esponsorama Racing – 7 punti

21. Massimo Roccoli – Pons Racing 40 (sostituto) – 6 punti

22. Unai Orradre – Avintia Esponsorama Racing (sostituto) – 1 punto

23. Yeray Ruiz – Avintia Esponsorama Racing (sostituto) – 0

Gli orari

Venerdì 19 agosto

8:25-8:45 Prove libere 1

12:35-12:55 Prove libere 2

16:50-17:20 Qualifiche (diretta Sky Sport)

Sabato 20 agosto

16:15 Gara 1 (diretta Sky Sport)

Domenica 21 agosto

15:30 Gara 2 (diretta Sky Sport)

Foto: motogp.com