MotoE Assen, Gara 2: pioggia e bandiera rossa, vince Granado

Dopo l’incredibile battaglia di Gara 1, domenica ci sono ben più difficoltà. Sul podio MotoE ci sono gli stessi protagonisti, ovvero Eric Granado (stavolta vincitore), Dominique Aegerter e Mattia Casadei, ma è una corsa ridotta. Ritardi iniziali per pioggia, poi una bandiera rossa in seguito ad un brutto incidente per fermare la gara. Vittoria quindi per il pilota brasiliano, con metà punti assegnati. La cronaca e le classifiche finali.

Pronti, partenza… Pioggia!

I piloti sono schierati in griglia, i meccanici si stanno togliendo per lasciare spazio ai ragazzi. Manca ormai pochissimo al via per Gara 2… Ed ecco che arriva la pioggia! Leggera, ma sufficiente per fermare tutto e posticipare la partenza, con gara dichiarata bagnata e ridotta di un giro. Per la prima volta c’è il giro di ricognizione per la MotoE, permettendo ai piloti di valutare le condizioni della pista. Ma non si parte, ecco lo stop per la situazione meteo, con i piloti bloccati in griglia ed i meccanici che tornano fuori. Gara ridotta di un altro giro, diventano 6 le tornate per questa corsa, con procedura che si ripete. Infine si comincia!

Bandiera rossa

Casadei prende il comando alla prima curva davanti a Ferrari, Aegerter e Granado. L’italiano di Pons è determinato a rifarsi dopo la beffa finale vissuta ieri, ma certo sarà un’altra bella battaglia, come si vede fin dalle prime curve. Torres si ritira, brividi però in pista per un brutto incidente: highside di Pons alla Strubben, Alcoba non riesce ad evitarlo. Un botto pauroso che porta alla bandiera rossa al 4° dei 6 giri previsti. La prima rassicurante notizia è che Pons è cosciente, anche se molto dolorante, tanto da essere evacuato in barella, mentre Alcoba torna al box in sella alla sua moto. La gara non riparte, ma si chiude con la vittoria assegnata ad Eric Granado davanti a Dominique Aegerter ed a Mattia Casadei.

La classifica di Gara 2

Classifica MotoE generale

Foto: Valter Magatti