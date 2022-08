Moto3, una pura formalità: David Munoz e BOE insieme nel 2023

Nonostante l’inizio di stagione tardivo per limiti d’età, David Munoz non è davvero passato inosservato. Scontato quindi che BOE Motorsports volesse blindare il giovane talento spagnolo e così è stato. Pilota e squadra continueranno insieme anche nella stagione Moto3 2023. Un binomio già da tenere d’occhio, ancora di più quindi nel prossimo campionato, visto che l’obiettivo è uno solo: lottare per il titolo.

Dopo Stefano Nepa-MTA, ecco il secondo annuncio ufficiale di una griglia Moto3 ancora in composizione. Ricordiamo, David Muñoz è approdato nel Motomondiale con svariati GP di ritardo a causa dell’età minima non ancora raggiunta. Nonostante gli appena 5 GP mondiali disputati, è già il 4° miglior esordiente, a 16 punti dal capoclassifica Daniel Holgado. Non è mancato anche qualche errore, ma spicca in particolare il primo podio ottenuto in Catalunya, al suo secondo round Moto3.

“Sono contento di continuare con questa squadra” ha dichiarato David Munoz. “Fin da subito mi sono sentito parte della famiglia e hanno creduto in me, per me è molto importante. Con loro poi è arrivato il mio primo podio. Continueremo ad imparare ed a crescere insieme.” Non meno soddisfazione da parte del boss José Angel Gutiérrez Boé: “David è una sicurezza per il suo talento ed il suo potenziale, li ha già dimostrati. L’anno prossimo puntiamo in alto in Moto3.”

