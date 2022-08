Moto3: Stefano Nepa e MTA, binomio italiano insieme anche nel 2023

A Silverstone è arrivato un primo rinnovo ufficiale per quanto riguarda la Moto3. Stefano Nepa e MTA Racing Team, un binomio italiano formato quest’anno, andrà avanti insieme anche nella stagione 2023. La struttura guidata da Alessandro Tonucci quindi ha deciso di puntare ancora sul pilota abruzzese per il prossimo campionato del mondo. Sarà il secondo per la squadra, il quarto completo invece per Nepa.

Annunciare il rinnovo condiviso mi fa sentire davvero contento” ha sottolineato Alessandro Tonucci. “Sapere di avere in squadra Stefano anche nel 2023 è un fattore cruciale, perché conferisce continuità al progetto mondiale realizzato in Moto3. Il desiderio comune è finire al meglio la stagione in corso, arrivando il più in alto possibile, rendendo maggiormente solide le basi da sfruttare l’anno prossimo. Una collaborazione importante, portatrice di rinnovati stimoli e ambizioni. Due campionati consecutivi rappresentano, come dico sempre, consapevolezza di sicure crescite professionali e prestazionali”.

“Voglio ringraziare il Team Angeluss MTA Racing per la fiducia” ha poi sottolineato lo stesso Stefano Nepa. “Sono strafelice di continuare ancora un anno, dando continuità al nostro progetto insieme. Stiamo crescendo e migliorando gara dopo gara, ora l’obiettivo è raggiungere i migliori risultati possibili in questa seconda parte di campionato Moto3. Per ripartire con una base ottimale la prossima stagione.”

È stata infatti una prima parte di 2022 molto più complicata del previsto per Nepa, come ci aveva raccontato lui stesso. Soprattutto il mancato feeling con la nuova KTM, che l’ha spesso relegato ai margini della zona punti, se non fuori. Ma qualcosa sta finalmente cambiando, è arrivato un segnale interessante: il 7° posto ad Assen, miglior piazzamento e prima top ten dell’anno. Il punto di ripartenza per raggiungere ben altri risultati, a partire dal round Moto3 a Silverstone.