Maximilian Kofler e CIP insieme anche nel 2021. Ufficializzata la line-up per la prossima stagione, confermato l'austriaco accanto al già annunciato Toba.

Il team CIP – Green Power completa la sua formazione per la stagione Moto3 2021. Accanto al già annunciato Kaito Toba ci sarà Maximilian Kofler, al debutto quest’anno e nuovamente al via anche la prossima stagione. Line-up quindi cambiata solamente per metà per il prossimo anno.