Moto3 UFFICIALE Kaito Toba correrà con il team CIP nel 2021

Kaito Toba vestirà i colori del team CIP nella stagione 2021. Ufficializzato l'ingaggio del giovane pilota giapponese, in uscita da Red Bull KTM Ajo.

CIP annuncia la prima metà della sua formazione per la stagione 2021. Kaito Toba, in uscita da Red Bull KTM Ajo, sarà nelle sue file per il prossimo anno nel Mondiale Moto3, ereditando la KTM guidata fino a quest’anno da Darryn Binder (verso Petronas Sprinta Racing). Terzo team differente per il giovane pilota giapponese, campione Asia Talent Cup nel 2014, che ha esordito a tempo pieno nel Campionato del Mondo nel 2017. Da vedere ora chi occuperà l’altro lato del box.