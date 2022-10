Moto3 Thai, Prove 3: Dennis Foggia a passo di record, Guevara in Q1!

Non mancano davvero le sorprese nell’ultima sessione (asciutta) di libere Moto3. Dennis Foggia riscrive il record assoluto ed arriva in Q2 da pilota di riferimento, mentre il leader dovrà passare per la Q1! Prima volta stagionale per Izan Guevara, che non trova lo spunto giusto e chiude così fuori dalla top 14. Stesso discorso per Sergio Garcia, che non va oltre la 23^ posizione in questo turno. Passano direttamente alla seconda sessione di qualifiche invece altri tre italiani, ovvero Stefano Nepa, Riccardo Rossi ed Andrea Migno. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

La prima notizia è che la pista è asciutta, non c’è traccia di pioggia e le temperature sono tra i 26 ed i 29° C. Decisamente differente rispetto alle previsioni, quindi c’è tutto il tempo per migliorare quanto fatto nella prima giornata al Buriram, chiusa con Sasaki in bella evidenza. Qualche piccolo problema iniziale al manubrio per Garcia, ripartito poi poco dopo ed a caccia del balzo in avanti. Al momento infatti non brilla: è solo 25°, lontanissimo da una Q2 presto stravolta rispetto a quanto visto ieri. Nella prima parte del turno la classifica si congela con al comando Masia, seguito da Foggia e dal duo Max Racing Team, a referto le cadute di Holgado e di Carraro. Nel quarto d’ora finale tutto cambia ancora, con Sasaki che s’è ripreso la prima piazza davanti a Foggia, Masia e Nepa. Il duo Aspar invece ha ancora del lavoro da fare, visto che anche il leader Guevara è sceso ai margini della top 14 utile per la Q2. Qualche problema per Fellon mentre sta uscendo per l’ultimo tentativo, prima di riuscire a partire assieme a tutti gli altri. Traffico e ‘giochi di scie’ nei minuti finali del turno: Foggia e Suzuki in tandem fanno molto bene, Guevara invece non riesce a completare un giro utile ed è arrabbiatissimo: per la prima volta quest’anno è in Q1!

La classifica FP3/combinata

Foto: motogp.com