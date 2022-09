Moto3 Thai, Prove 1-2: Ayumu Sasaki al comando, Rossi 3°

Venerdì di libere con Ayumu Sasaki in vetta. L’alfiere del Max Racing Team sfrutta al massimo le libere 2 su pista asciutta prende così il comando della classifica combinata, seguito dal connazionale Tatsuki Suzuki. Riccardo Rossi piazza il terzo crono di riferimento, Q2 provvisoria anche per Dennis Foggia ed Andrea Migno. Nessun problema nemmeno per il leader Moto3 Izan Guevara, che chiude col 7° tempo, mentre è un po’ più indietro Sergio Garcia. Ecco come sono andati i due turni al Buriram, ricordando tutti gli orari del Gran Premio.

Prove Libere 1

C’è un volto nuovo per questo GP, o meglio un ritorno in Moto3. Vicente Perez corre coi colori Snipers come sostituto dell’infortunato Surra. Il ritorno al Buriram inizia con cielo nuvoloso e 25° C ma, come previsto, su pista bagnata a causa della pioggia caduta copiosamente in precedenza. È un altro weekend difficile per Öncü, che ancora risente del botto nel warm up a Motegi. Il mignolo della mano destra è conciato male, il pilota turco è molto dolorante e fatica a mettere il guanto, ma nella seconda parte del turno stringe i denti e si fa vedere in pista per capire meglio la situazione. Negli ultimi 10 minuti torna a cadere la pioggia, una condizione che non aiuta Foggia 20°, ma non sembra favorire nemmeno Guevara al momento 17°. A referto nei minuti finali un highside per Bartolini alla curva 4, senza conseguenze, mentre Tatsuki Suzuki comanda la prima sessione di libere su Jaume Masia, Andrea Migno e Riccardo Rossi.

Prove Libere 2

La pioggia era cessata dopo le prime libere Moto3, ma fa nuovamente capolino prima dell’inizio di questa seconda sessione di giornata. La situazione però, contrariamente alle previsioni, non è destinata a durare: la pioggia si ferma di nuovo, la pista ricomincia ad asciugarsi e nella seconda parte della sessione i piloti Moto3 optano per le gomme da asciutto. I tempi quindi si abbassano notevolmente, arrivano cambiamenti che potrebbero rivelarsi determinanti in ottica qualifiche, chiaramente in caso di maltempo. Alla fine c’è un duo giapponese al comando della classifica: Ayumu Sasaki precede Tatsuki Suzuki, buon turno per Riccardo Rossi 3° e miglior italiano. Niente male Deniz Öncü 6° nonostante i problemi fisici, top ten anche per Izan Guevara e Dennis Foggia.

La classifica FP2/ combinata

Foto: motogp.com