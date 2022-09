Moto3: Vicente Perez ritorno mondiale, sostituisce Surra in Thailandia

Un ex volto del Mondiale Moto3 torna come sostituto. Vicente Perez farà la sua comparsa nel GP in Thailandia coi colori Snipers. Squadra che per l’ennesima volta si vede costretta a chiamare un altro pilota al posto. dell’infortunato Alberto Surra. Ricordiamo, la scorsa settimana abbiamo assistitito al debutto del giovane Kanta Hamada sul circuito di casa. Ora arriva il giovane valenciano classe ’97 per questo secondo round dei quattro in sequenza tra Asia ed Oceania.

Il debutto mondiale di Vicente Perez Selfa è avvenuto a Valencia nel 2016 con un 23° posto, quindi fuori dai punti. Nel 2017 disputa due wild card in Spagna, senza arrivare al traguardo, mentre nel 2018 realizza la seconda metà di stagione con Reale Avintia Academy 77 al posto di Livio Loi. Corre col #77 in omaggio ad Andreas Perez, giovanissimo pilota CEV Moto3 scomparso a giugno in un grave incidente in gara. Proprio in Thailandia è arrivato il suo miglior piazzamento mondiale, un 6° posto, il penultimo piazzamento a punti a cui seguirà il 13° posto in Malesia. Il 2019 inizia senza guizzi, dopo il GP di Catalunya viene appiedato e conclude il suo periodo mondiale.

Da allora lo troviamo attivo nel Campionato Italiano Velocità. Nel 2020 Vicente Perez è arrivato ad un soffio dal titolo Moto3, nel 2021 non ha soddisfazioni nella categoria Supersport 600, quest’anno è tornato nella classe che conosce meglio. Spiccano una pole position e due vittorie da netto dominatore nel round al Mugello. Ora eccolo riaffacciarci sul palcoscenico internazionale con una nuova occasione mondiale. Come detto, proprio sul tracciato sul quale ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre. Che sia un preludio a qualche possibilità futura?

