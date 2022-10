Moto3: Snipers Team recupera Alberto Surra per la tappa a Phillip Island

Snipers Team al completo per la trasferta in Australia. Riecco Alberto Surra, nuovamente accanto ad Andrea Migno per il prossimo weekend a Phillip Island. La squadra dei Cecchini quindi riavrà la sua line-up al completo per la prima volta dalle prove libere di Aragon, quando il 18enne torinese è finito ancora KO in seguito ad un incidente. Avrà così l’occasione di scoprire un altro dei circuiti a lui ignoti, una novità in una stagione in cui gli infortuni hanno fatto da padroni.

I problemi iniziano ad Austin, quando incappa in un incidente da brividi nelle prove libere 3. Frattura dello scafoide del polso destro, di conseguenza è rimasto fermo per svariati GP. A Portimao e Jerez ecco Syarifuddin Azman, a Le Mans c’è José Antonio Rueda. Surra ritorna al Mugello, ma il suo GP purtroppo dura pochissimo: caduta e microfrattura al metatarso di un piede, di nuovo fuori causa. In Catalunya corre Marcos Uriarte al suo posto, il giovane italiano rientra poi in Germania e riesce a disputare cinque GP, anche se non va mai a punti.

Al MotorLand Aragon ecco una nuova complicazione. Un incidente nel corso delle prove libere, gli esami indicano una frattura composta del radio del polso sinistro. Surra è di nuovo costretto a fermarsi, Snipers Team chiama due sostituti: Kanta Hamada in Giappone, Vicente Perez in Thailandia. Ora si va in Australia, dove avrà luogo il terz’ultimo GP della stagione Moto3 2022. Quale futuro per Alberto Surra? Nel frattempo rieccolo in azione con i colori Snipers, per chiudere al meglio un anno molto difficile.

