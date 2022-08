Si riparte nel segno del leader Moto3. Sergio García infatti si impone nella prima sessione di prove libere a Silverstone. Un primo segnale nella lotta accesa tra lui ed il compagno di box Izan Guevara, separati da tre soli punti in classifica iridata. Deve dare una risposta importante invece Dennis Foggia, che si è staccato da tandem spagnolo e deve tentare il tutto per tutto per risalire. L’italiano di Leopard inizia col secondo posto nelle FP1, una buona partenza, mentre completa la top 3 Lorenzo Fellon di SIC58. Una classifica già dai distacchi minimi… Vediamo com’è andata.

Prove Libere 1

Da segnalare due debuttanti in Moto3, a cominciare da Nicola Carraro, che fino a fine anno sostituirà Matteo Bertelle, fresco di intervento al ginocchio lesionato al Sachsenring. Il secondo è Marc García, schierato da CIP al posto dell’infortunato Joel Kelso. Un binomio italiano poi continua assieme anche nel 2023, rinnovo ufficiale tra Stefano Nepa e MTA Racing per la prossima stagione. È proprio l’abruzzese a prendere inizialmente comando in questa prima sessione a Silverstone, presto si fanno vedere anche tutti gli altri. A 26 minuti dalla fine compare una bandiera nera per Holgado: non funziona il transponder sulla sua KTM, poco dopo il rookie spagnolo si ferma. È un turno tranquillo e soleggiato, ma solo nei minuti finali c’è il guizzo del leader Moto3: Sergio García piazza infatti il tempo di riferimento delle FP1. Ma dietro di lui c’è Dennis Foggia, che allo scadere è secondo a pochi centesimi. Un primo turno già frizzante, guardate che distacchi…

La classifica

Foto: motogp.com