Moto3: CIP senza Joel Kelso, a Silverstone c’è Marc Garcia

La pausa estiva è stata piuttosto lunga, ma non abbastanza per Joel Kelso. Il rookie australiano del team CIP infatti aveva chiuso la prima parte di stagione Moto3 con un brutto volo ad Assen, non immune da conseguenze a livello fisico. “Il recupero va secondo i piani, ma è ancora presto per tornare in sella” ha ammesso via social. Per questo non sarà a Silverstone, serve un sostituto. Arriva Marc García, attivo nelle derivate di serie ed al debutto nel Motomondiale.

Spagnolo classe 1999, dal passato anche in Red Bull Rookies Cup, si è appena lasciato alle spalle l’appuntamento Superbike a Most. Nel suo caso parliamo della categoria Supersport 300, che ha vinto nel 2017. Marc García Ferrándiz però è passato al CEV Moto3 nel 2018 (dopo alcune presenze nel 2015 e nel 2016), per poi tornare nelle derivate di serie nel 2019. L’anno dopo è al via solo da metà stagione e da sostituto, dalla stagione 2021 invece è in pianta stabile in WorldSSP300, pur con due team diversi in quell’anno.

Attualmente è 2° in campionato a 24 punti dal leader, a referto tre vittorie (l’ultima in Gara 1 a Most) ed un altro podio nei primi cinque round. Ora è tempo di pausa estiva per le derivate di serie, mentre il Motomondiale riaccende i motori. Per Marc García ecco quindi l’occasione per affacciarsi per la prima volta sul palcoscenico mondiale della Moto3 dopo l’assaggio nell’ex CEV, ora JuniorGP.

