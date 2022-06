Il primo anno mondiale di Joel Kelso non è iniziato davvero in maniera promettente. Non perché gli manchi la velocità, quanto piuttosto per svariati episodi sfortunati che hanno portato ad infortuni. È quanto accaduto anche ad Assen: il contatto di Adrián Fernández al posteriore ha letteralmente provocato il “lancio” del rookie Moto3, finito poi dolorante nella ghiaia. C’è da dire che ora tocca ad una lunga pausa estiva, il pilota CIP ha tempo per recuperare prima della seconda parte di stagione.

L’infortunio

“Frattura di piede e caviglia destri.” Questo il responso dopo i primi controlli effettuati presso il centro medico del circuito, lesioni confermate poi con i successivi esami in ospedale. Per la seconda volta si tratta di una circostanza che l’ha visto incolpevole protagonista, come avvenuto nel warm up del GP Moto3 a Jerez. In quell’occasione la moto imbizzarrita di Ortolá l’ha falciato e messo fuori causa anche per la successiva tappa in Francia. In questa circostanza mancava davvero poco per portare a casa la sua terza top ten mondiale, ma sfortunatamente non è finita bene.

La sanzione

Una battaglia di gruppo con anche Kelso ed Adrián Fernández agguerriti protagonisti. Era ormai l’ultimo giro, poche curve per completare un bellissimo Gran Premio dei Paesi Bassi. Si arriva alla Stekkenwal, l’australiano di CIP passa all’esterno, mentre lo spagnolo di KTM Tech3 è all’interno. Ma ecco il pasticcio: quest’ultimo scivola e colpisce il posteriore della moto del collega, protagonista di un brutto volo non senza conseguenze. Fernández s’è poi scusato con Kelso, ma è arrivato un provvedimento dagli Stewards: nel prossimo round Moto3 a Silverstone dovrà scontare una Long Lap Penalty.