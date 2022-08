MotoGP Silverstone, occhio agli orari! Il programma Sky Sport e TV8

Finita la pausa estiva, da domani si ricomincia a fare sul serio. Il Motomondiale è pronto per ripartire dal tracciato di Silverstone, teatro del 12° round della stagione MotoGP 2022. Circuito sul quale Quartararo ha vinto l’anno scorso, mentre Aprilia ha scritto la storia… In Moto2 c’è ancora un tabù da sfatare, in Moto3 arrivò una tripletta tutta tricolore nel 2021. Chi emergerà quest’anno? Occhio agli orari, non solo per il fuso ma anche per l’ordine differente delle gare di domenica! Il GP di Gran Bretagna sarà integralmente in diretta su motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece qualifiche e gare saranno visibili solamente in differita.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Gli orari TV di Sky Sport MotoGP

Venerdì 5 agosto

10:00-10:40 Moto3 Prove Libere 1

10:55-11:40 MotoGP Prove Libere 1

11:55-12:35 Moto2 Prove Libere 1

14:15-14:55 Moto3 Prove Libere 2

15:10-15:55 MotoGP Prove Libere 2

16:10-16:50 Moto2 Prove Libere 2

Sabato 6 agosto

10:00-10:40 Moto3 Prove Libere 3

10:55-11:40 MotoGP Prove Libere 3

11:55-12:35 Moto2 Prove Libere 3

13:35-14:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:30-15:00 MotoGP Prove Libere 4

15:10-15:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16:10-16:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 7 agosto

10:20-10:30 Moto3 WUP

10:40-11:00 MotoGP WUP

11:10-11:20 Moto2 WUP

12:20 Moto3 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 Moto2 Gara

La programmazione TV8

Sabato 6 agosto

14:00 Studio MotoGP

15:30 Sintesi Qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

18:55 Studio MotoGP

Domenica 7 agosto

15:20 Differita Moto3 Gara

17:00 Differita MotoGP Gara

18:30 Differita Moto2 Gara

Foto: motogp.com