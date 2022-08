Moto3, Silverstone 2021: il tris azzurro poco dopo gli Europei di calcio

Riparte il Motomondiale, tappa sul tracciato di Silverstone. Una pista storica per le due ruote, sul quale gli italiani della Moto3 salivano sul podio, ma mai sul gradino più alto. Certo, questo discorso era valido fino all’edizione 2021, quando il GP si è chiuso con un dominio totale da parte dei nostri ragazzi della categoria minore. L’aspetto particolare e curioso è che si tratta di un risultato arrivato poco dopo gli Europei di calcio. Un Italia-Inghilterra a Wembley che nessuno dimentica, a Silverstone è arrivata una sorta di ‘replica’.

Tabù da sfatare

Il giorno 11 luglio 2021 la penisola italiana ha assistito al trionfo continentale dei ragazzi del calcio. Nel weekend del 27-29 agosto il Motomondiale aveva in programma l’appuntamento in Inghilterra. Su un circuito sul quale gli italiani avevano certo trionfato nella categoria, ma solamente nell’era della 125cc. Nella sua erede, la Moto3, c’era invece proprio questo tabù ancora da sfatare. I podi a Silverstone non sono certo mancati, dal 2012 solo in due occasioni non s’è visto nemmeno un italiano in top 3. Ma il Gran Premio del 2021 è stato decisamente speciale.

Dominio italiano

È stato un fine settimana indimenticabile in primis per Romano Fenati. Dominio in ogni turno, la pole position, l’ottima partenza, anche se non gli riesce una vera fuga per la vittoria. Niccolò Antonelli lo segue come un’ombra, poco più indietro ecco Andrea Migno, Riccardo Rossi e Dennis Foggia, a comporre un quintetto tricolore determinato a brillare. Peccato per Migno, KO per guaio meccanico, e Rossi fuori dalla top ten, più Foggia che deve resistere al battagliero Guevara. È una festa tutta italiana: l’Inno di Mameli risuona in Gran Bretagna anche nei motori, un mese e 18 giorni dopo il risultato di Wembley.

Foto: motogp.com