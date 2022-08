MotoGP, Aprilia aspetta il test di Misano: “Tante novità da provare”

Aprilia cerca la ciliegina sulla torta dopo una prima parte di stagione MotoGP chiusa al primo posto nella Classifica per Team e al secondo nel Mondiale Piloti. Solo 21 punti distanziano Aleix Espargarò da Fabio Quartararo, con una Aprilia RS-GP pronta a giocarsela alla pari con chiunque e ovunque. Tante le novità apportate dagli ingegneri di Noale anche a campionato in corso, forte delle concessioni in scadenza a fine anno. Altre arriveranno, sia per lo sprint finale che per il prossimo anno, quando sulla griglia di partenza ci saranno ben quattro prototipi RS-GP.

Il primo team satellite Aprilia

Una grande novità per Aprilia che dovrà affrontare anche la perdita delle concessioni, a scapito dello sviluppo del motore. Serviranno nuove figure tecniche ai box e in azienda: “Per noi l’esperienza di avere un team satellite sarà nuova, quindi è uno strumento che dobbiamo imparare a utilizzare“, ha spiegato Romano Albesiano a PecinoGP.com -. Se il team nasce come un team integrato, e non come un test team, possiamo portare avanti lo sviluppo insieme. Questo sicuramente genera più potenziale. Perché il team di test continuerà ad esistere e a fare il suo lavoro. Poi avremo quattro piloti in pista per darci un feedback”. A Massimo Rivola il compito di apportare le necessarie modifiche all’organigramma della squadra. “Tutto sarà più complesso. E accadrà nello stesso anno che perderemo le concessioni, il che complicherà la parte di pianificazione del motore“.

Il test MotoGP di Misano

D’altro canto a Noale sfruttano questa stagione MotoGP per accelerare anche sull’evoluzione, potendo contare sugli ultimi ritagli delle concessioni. A settembre potrebbe arrivare una nuova specifica di motore e altre novità sono in ballo per il test Irta di Misano, un appuntamento cruciale per lavorare sui prototipi 2023. La parte propedeutica viene lasciata a Lorenzo Savadori, che attraverso test privati e wild card rappresenta l’avanguardia dell’innovazione veneta. Il nuovo alettone posteriore è solo una delle tante recenti sperimentazioni della Casa di Noale. “Oggi ci sono pochissimi test, quindi i test di Misano dopo il GP sono molto importanti – ha sottolineato il direttore tecnico di Aprilia -. È una delle pochissime opportunità per i piloti ufficiali di provare certe cose. Perché non puoi farlo nei weekend di GP. Il test di Misano è soprattutto molto importante per la fine della stagione, anche per provare alcune cose per il prossimo anno. Abbiamo un elenco spaventoso di componenti da testare. Ormai ci stiamo lavorando da molto tempo“.