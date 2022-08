Moto2, Silverstone 2021: Marco Bezzecchi a 481 millesimi dal tabù

Il Motomondiale riaccende i motori sullo storico tracciato britannico di Silverstone. Tante edizioni per il Campionato del Mondo, nonostante un lungo ‘intervallo’ tra il 1987 ed il 2009, quando il GP s’è disputato a Donington. La nascita della Moto2 come erede della storica 250cc coincide col ritorno sulla pista situata nel Northamptonshire, ma per gli italiani non è stato un cambio favorevole. Certo i podi ci sono stati, ma i nostri portacolori devono ancora salire sul gradino più alto. E questo vale anche se guardiamo la mitica quarto di litro! Bisogna dire che l’anno scorso Marco Bezzecchi ci ha provato in tutti i modi, c’è mancato così poco…

Moto2, Silverstone 2021

Il ritorno dopo la pausa forzata nel 2020 a causa della pandemia. L’italiano di VR46 partiva decisamente nella posizione migliore, avendo ottenuto la pole position sabato. Ma si accende immediatamente la battaglia, che dopo svariati stravolgimenti vedrà il leader Moto2 Remy Gardner e Marco Bezzecchi principali protagonisti per la vittoria. A 14 giri dalla fine infatti si infiamma il duello tra l’australiano ed il nostro portacolori, con anche un contatto fortunatamente senza conseguenze. Gli inseguitori non sono lontani, Lowes in particolare si tiene a lungo a ridosso del duo, di sicuro accarezzando anche la possibilità di prendersi una sognata vittoria in casa. Gardner e Bezzecchi però non sono disposti a cedere, il primo ancora meno una volta saputo dell’errore del compagno di box e rivale Fernandez a quattro giri dalla fine. Alla fine la differenza tra i due sarà di 481 millesimi, a vantaggio però del leader Moto2. Marco Bezzecchi ha tentato, senza riuscire a beffare l’avversario. Il digiuno di vittorie tricolori a Silverstone continua.

Sarà la volta buona?

Come detto inizialmente, gli italiani non hanno mai vinto nemmeno in 250cc! Gli unici trionfi in un GP di Gran Bretagna sono arrivati solo nell’era di Donington… Celestino Vietti e Tony Arbolino, gli italiani vincenti del 2022, sono gli unici che possono spezzare questa ‘maledizione’. Guardando l’attuale classe di mezzo, i nostri portacolori hanno fatto davvero fatica anche solo a farsi vedere sul podio. Prima di Bezzecchi nel 2021, sono appena quattro i podi tricolori a referto dal 2010. Nel 2011 ci pensa Michele Pirro, salito sul terzo gradino, segue poi un digiuno interrotto nel 2016 grazie a Franco Morbidelli, secondo alla bandiera a scacchi. L’anno dopo sono due gli italiani sul podio: parliamo di Mattia Pasini 2° al traguardo, lo segue ‘Morbido’. Si ripresenta l’appuntamento con la storia, chissà se quest’anno arriverà l’occasione giusta…

Foto: motogp.com