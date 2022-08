Mostruoso record Honda HRC nelle qualifiche della 8 ore di Suzuka

Sporadici scrosci di pioggia leggera hanno disturbato il venerdì di qualifiche ufficiali della 8 ore di Suzuka 2022. Un problema per molti, un fastidio per altri, nessuna preoccupazione per altri ancora. Questo il caso di Tetsuta Nagashima, “capitano” del Team HRC per la 43^ edizione della “Gara delle gare“, in grado di siglare nel primo turno di qualifiche il primo 2’04” nella storia della 8 ore. Con il crono di 2’04″942, il vincitore del Gran Premo di Losail della Moto2 2020 ha riscritto il nuovo primato del circuito dell’ottovolante in un weekend di gara della 8 ore, opzionando la pole per conto della Honda #33 in vista del Top 10 Trial di domani.

CRONO MONSTRE DI HONDA HRC CON NAGASHIMA

Da collaudatore HRC dei progetti MotoGP, Superbike e 8h Suzuka, nell’ultimo biennio Tetsuta Nagashima ci ha fatto i solchi su questa pista. A cadenza bi-settimanale ha effettuato numerosi test, prendendo le misure per un odierno time-attack entrato nella storia. Il suo 2’04″942 non soltanto batte il pregresso primato di Jonathan Rea del 2018 (2’05″168), ma riafferma le ambizioni di Honda HRC. Spetterà a lui, insieme a Takumi Takahashi e Iker Lecuona, andare all’assalto di una vittoria che, alla casa dell’ala dorata, manca dal 2014 a questa parte.

CANEPA NELLA STORIA DELLA 8 ORE DI SUZUKA

Se il record di Nagashima proietta Honda HRC al comando delle qualifiche, al secondo posto figura YART Yamaha grazie al nostro Niccolò Canepa. Con il 2’05″863 non soltanto ha ottenuto il secondo crono assoluto di giornata, ma ritoccato il suo stesso record italiano alla 8 ore. In un time attack pazzesco, il Campione del Mondo EWC 2016/2017 ha fatto meglio di 3/10 rispetto a Lowes (Kawasaki KRT), affermandosi oltretutto come il pilota Yamaha più veloce di sempre in un weekend di gara della 8 ore. Meglio rispetto al 2’05″922 di Katsuyuki Nakasuga (Yamaha Factory) del 2019, rientrando nel “Club del 2’05” in compagnia dello stesso 4 volte vincitore della 8 ore, Jonathan Rea, Leon Haslam e, per l’appunto, Tetsuta Nagashima.

REA FERMATO DALLA PIOGGIA

Pioggia permettendo, Niccolò Canepa domani sarà il secondo motociclista italiano di sempre dopo Valentino Rossi a poter presenziare al Top 10 Trial, Superpole vecchio-stile con un giro lanciato per 2 piloti scelti da ciascuna delle 10 migliori squadre emerse dalle qualifiche ufficiali. Questa circostanza sarà, di fatto, l’ipotetico primo giro da qualifica del weekend per Jonathan Rea. La pioggia ha infatti disturbato entrambe le sessioni di qualifica del “gruppo rosso” dove rientra il 6 volte iridato Superbike, tanto che la terza posizione in qualifica di Kawasaki KRT è frutto del tempo medio tra Leon Haslam (2’06″409) e Alex Lowes (2’06″204). Più che il mero tempo sul giro, per i detentori del trofeo la preoccupazione è generata dallo straordinario livello di competitività finora mostrato da Honda HRC. Poi, come sempre, la 8 ore fa storia a sé…

IL TOP 10 TRIAL DELLA 8 ORE DI SUZUKA

Sono rientrati nel Top 10 Trial anche il team Astemo Honda Dream SI Racing del leggendario Shinichi Ito, F.C.C. TSR Honda, i vincitori della 24h Spa di BMW Motorrad World Endurance (qualifiche pazzesche con le Dunlop!), Sakurai Honda, SDG Honda Racing, Honda Suzuka e EVA 01 TRICK STAR Kawasaki. Un format che a Suzuka non si disputa praticamente dal 2016: nel biennio 2017/2018 rivoluzionato per la minaccia pioggia, nel 2019 addirittura cancellato per il passaggio di un tifone.

YOSHIMURA SERT SENZA GUINTOLI

Fuori dal Top 10 figura non soltanto Kawasaki SRC, ma anche e soprattutto i Campioni del Mondo in carica e capo-classifica di campionato di Yoshimura SERT Motul. Come Rea, anche Kazuki Watanabe ha fatto il possibile con qualche goccia di pioggia nelle due sessioni del “gruppo rosso“, ma non è questo il problema principale. Sylvain Guintoli, in seguito ad una caduta nelle prove di martedì scorso, non ha girato oggi e sarà costretto al forfait per la gara (qui tutti gli orari ed informazioni utili). La Suzuki GSX-R 1000 #1 sarà pertanto condotta dai soli Watanabe e Gregg Black, quest’ultimo già richiamato in sostituzione di Xavier Simeon, positivo al COVID-19.